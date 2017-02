Agence Gabonaise de Presse

mardi 7 février 2017 Le directeur général de la CAISTAB visite l’usine du Café de Franceville FRANCEVILLE, 7 FEV. (AGP) - En marge du lancement officiel du projet « jeunes entrepreneurs Café-Cacao », le directeur général de la Caisse de stabilisation et péréquation (CAISTAB), Ismaël Ondias Souna, a visité jeudi dernier, l’usine destinée au traitement du Café au quartier Matébélé, dans le 3ème arrondissement de la commune de Franceville dans le sud-est du Gabon, a-t-on appris mardi. La nouvelle usine du café de Franceville est composée de deux grandes parties : une par voie sèche déjà installée et une autre par voie humide beaucoup plus complexe, qui sera placée courant 2017, indiquent les responsables de la CAISTAB. Pour le chef d’usine, Xavier Ngoni, celle-ci comprend quatre nouvelles machines, dont une chaudière, un élévateur, un décortiqueur et un petit calibreur. Le directeur général, Ismaël Ondias Souna, impressionné par la rapidité avec laquelle l’usine a été montée, a signifié que c’est un don fait dans le cadre du fonds communs des produits de base, mis en place par l’Organisation internationale du café, qui accompagne le Gabon depuis plusieurs années. Le premier responsable de la CAISTAB a également déclaré que ces nouvelles installations, devront assurer non seulement une amélioration de la capacité de production, mais également de la qualité du café qui sera proposé sur le marché national et international. Avec une capacité de 5 tonnes de café par jour et d’une rentabilité d’environ 70%, cette usine, selon M. Ondias Souna, doit garantir le respect des normes internationales, afin de répondre positivement aux plaintes formulées par les partenaires internationaux sur la qualité du café gabonais. Il n’a pas manqué de remercier les partenaires nationaux et internationaux, mais surtout le président gabonais, Ali Bongo Ondimba qui a œuvré à la mise en place de cette usine. HUN/IM