Agence Gabonaise de Presse

mercredi 8 février 2017 Le Japon agrandira et équipera l’école publique d’Alibadeng LIBREVILLE, 8 FEV. (AGP)-L’ambassadeur du Japon, Masaaki Sato et Madame Ida Loyola Mouyegue Yossa, directrice de l’école publique d’Alibadeng, dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville, ont procédé, ce mercredi, à la cérémonie de signature du contrat de don pour «

Le Projet d’Agrandissement et d’Équipement de l’École publique d’Alibadeng » pour un montant de plus de 46 millions de F CFA. Cette réfection, qui est un don du gouvernement japonais via l’ambassade du Japon au Gabon, s’inscrit dans le cadre du programme dénommé « Aide sous forme de dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine (APL) ». La cérémonie de signature de contrat de don s’est déroulée en présence de Madame Lucie Akalane, ministre délégué de l’Éducation nationale et de l’Éducation civique, et des autorités politico-administratives de la commune de Libreville. Ce projet, initié par M. Alexandre Désiré Tapoyo, ancien ministre des Droits humains, de l’Égalité des chances et des gabonais de l’étranger, vise à offrir aux élèves de cette école un meilleur environnement de vie sociale et scolaire. D’un montant de 46. 393. 358 F CFA, ce projet consiste, pour l’ambassadeur du Japon, ‘’en la construction d’un nouveau bâtiment de 3 salles de classe et en la fourniture d’équipements scolaires dont 90 tables-bancs, 3 bureaux, 3 chaises et 3 tableaux noirs’’. Pour le ministre délégué à l’Éducation nationale, c’est fort de son expérience dans le domaine de l’Éducation, qui constitue les fondements d’un développement socio-économique durable, que le Japon entend soutenir de manière active les efforts inlassables du Gouvernement gabonais qui visent à renforcer la qualité du système éducatif dans le cadre du Plan Stratégique du Gabon Émergent. L’École publique d’Alibadeng devient, à travers ce financement le 60e projet financé par le pays du soleil levant au Gabon. Ce programme d’aide a été introduit au Gabon en 1996 et à ce jour 59 projets ont été financés dont le montant total s’élève à plus de 2 milliards de F CFA. FSS