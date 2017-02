Agence Gabonaise de Presse

samedi 11 février 2017 Airtel lance une nouvelle application, "Airtel Care", pour l’accès facile à ses produits et services LIBREVILLE, 11 FEV. (AGP) - L’opérateur de la téléphonie mobile Airtel Gabon a lancé officiellement, vendredi à Libreville, une nouvelle application, dénommée ‘’Airtel Care’’, qui permet à ses abonnés d’accéder à ses produits et services et de gérer leurs comptes depuis leur téléphone portable. Cette nouvelle application, qui signifie en français ‘’prendre soin’’, offre la possibilité aux 1.200 millions d’abonnés d’Airtel de bénéficier d’un accès direct à l’ensemble de ses offres et services. Elle permet aussi à chaque client d’Airtel de gérer son compte depuis son téléphone portable. Avec cette application, qui est utilisable dans tous les pays où Airtel est implanté, les clients de cet opérateur pourront acheter tous leurs forfaits (appels, SMS et internet) et effectuer leurs transactions Airtel money. Ils pourront également recharger et consulter leur compte, profiter du programme de fidélité, contacter le service client et même accéder directement aux sites Facebook et Twitter de la marque. Toutefois, pour bénéficier des fonctionnalités pratiques d’Airtel de ce nouveau produit, il suffit de télécharger gratuitement l’application sur Play Store depuis son téléphone. Une fois l’installation effectuée, le client doit entrer son numéro de téléphone pour recevoir un mot de passe par messagerie. Pour Cyril Ondzigui, directeur marketing d’Airtel, ‘’l’intérêt de cette application est de supprimer la nécessité de composer les codes d’activation jusqu’ici prévalents. L’abonné n’aura plus à composer le *150# pour faire une transaction via Airtel money par exemple. Un seul clic sur le bouton Airtel Care de son smartphone lui permettra de gérer tout son univers Airtel, en fluidifiant toutes les manipulations’’, a-t-il indiqué. L’application Airtel Care est gratuite et conçue pour fonctionner sur les mobiles Android, iOS, Java, Blackberry and Symbian OS. Son utilisation, est payante et se prélève sur le forfait internet acheté. FSS