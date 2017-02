Agence Gabonaise de Presse

lundi 13 février 2017 Un nouveau berger au séminaire St Kisito d’Oyem OYEM, 13 FEV. (AGP) – L’ancien vicaire de la paroisse de Bissok, Martin Eyengmbeng a été installé samedi dernier, à Oyem (nord) directeur du petit séminaire Saint Kisito d’Angone par le Monseigneur, Jean Vincent Ondo Eyene, évêque de la région Woleu-Ntem-Ogooué-Ivindo. Cette installation intervient au terme du conseil presbytéral tenu à la cathédrale St Charles Lwanga au mois de juin 2016 par le père évêque du diocèse d’Oyem, monseigneur, Jean Vincent Ondo Eyene. La promotion de l’abbé Eyengmbeng est l’œuvre de la diplomatie religieuse tenue depuis 10 ans par l’évêque Vincent Ondo Eyene dans le diocèse d’Oyem, sous l’œil et les orientations avisés de l’archevêque de Libreville, Basile Mve Engone. Dans son homélie, le prélat a demandé aux fidèles à répondre à l’appel du seigneur, Dieu et de rester en contact permanent avec lui car, il est le seul et unique chemin de la vie. S’adressant au promu, le représentant du St siège dans le Woleu-Ntem a déclaré au nouveau directeur que sa mission au sein du séminaire est de faire découvrir le Christ aux enfants pour qu’ils restent en contact avec le seigneur et qu’ils se séparent de la vie mondaine pour qu’ils deviennent des prêtres responsables et des cadres dignes. « Vous êtes le modèle car, nous connaissons votre travail partout où vous êtes passé, tu es un ancien d’ici alors fait ta mission qui est de conduire les jeunes séminaristes à bon port. Aux fidèles suivez le chemin du seigneur car, c’est la route qui est bonne pour notre futur vie dans le jardin d’Eden », a-t-il précisé

Pour l’Abbé, Martin Eyengmbeng, la tâche est difficile, mais il ne ménagerait aucun effort à poursuivre sa tache car, Dieu le conduira ainsi que les conseils de l’évêque et de ces collaborateurs seraient le bienvenu tout au long de sa tâche, sans oublier qu’il remercie son prédécesseur pour le travail abattu au sein du séminaire. « Nous ne ménagerons aucun effort à notre tâche car, nous avons Dieu le père avec nous, les conseils des uns et des autres vont faire de nous de bon guideur pour les enfants que nous avons la charge », a-t-il déclaré. Né en 1981 à Ebomane, dans le département du Haut-Ntem, l’abbé Eyengmbeng a fait ses études primaires à l’école catholique St jean D’Alep ou il a obtenu son CEPE avant de rejoindre le collège St Jean de Minvoul ou il réussit avec succès son BEPC et obtenir son billet pour le petit séminaire St Kisito d’Angone. Son baccalauréat en poche, il s’envole pour le grand séminaire d’Otelé au Cameroun. Après l’obtention de sa licence de théologie il est affecté grand séminariste à la paroisse St Joseph de Mitzic avant d’être ordonné tour à tour Diacre et Abbé. Affecté à la paroisse d’Angone et à Bissok en qualité de vicaire en charge de l’économe, il a été promu en juin 2016 directeur du petit séminaire St Kisito d’Oyem.

Le petit séminaire St Kisito d’Angone dans le premier arrondissement de la commune d’Oyem a été créé en 1967 par le père, Yves Socel, sa mission est d’accueillir et de former les jeunes à devenir de bon prêtres et de grands cadres. Ce « temple de la connaissance spirituelle » perd son lustre d’antan. La peinture des bâtiments du séminaire a sérieusement défraichi, les latrines sont hors d’usage. L’établissement n’a plus de moyen de locomotion pour transporter les élèves et les encadreurs, indique-t-on. AEE/IM