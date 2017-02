Agence Gabonaise de Presse

MOUILA, 13 FEV. (AGP)- Le nouveau chef de canton Banda, dans le département de Tsamba-Magotsi (nord de la province de la Ngounié), Fidèle Mboui-Bony a été officiellement installé, samedi dernier, dans ses fonctions, à Mandilou, par le gouverneur de la province Benjamin Nzigou,.

En présence du ministre d’État Guy Bertrand Mapangou, fils de la localité, du gouverneur de la province du Moyen-Ogooué (centre), Michel Nguéba dans le cadre de la ’’solidarité agissante’’, le secrétaire général de Préfecture du département de Tsamba-Magotsi, Faustin Malola a lu le décret de nomination de Fidèle Mboui-Bony datant du 18 janvier 2017.

Inspecteur pédagogique et fonctionnaire à la retraite, le nouveau promu, Fidèle Mboui-Bony est réputé calme et courtois, qualités qui lui valent les appréciations auprès de ses concitoyens de toutes les localités du canton. De même, ses qualités morales, son curriculum vitae n’ont pas laissé indifférent le gouverneur lors de son choix, l’a-t-il reconnu dans son allocution circonstancielle.

La première autorité administrative provinciale a rappelé au nouveau chef de canton qu’il est le représentant du préfet dans son ressort territorial, et qu’il est chargé de faire appliquer les lois et règlements ainsi que les décisions administratives, sans oublier de préciser son rôle de conciliateur des parties dans les différents litiges des populations dans le canton.

’’En tant que président du conseil cantonal, organe consultatif, vous êtes chargé d’examiner et proposer toute mesure économique et sociale du canton. Il vous incombe d’assurer la police administrative, veiller à la salubrité publique et proposer au préfet les mesures d’ordre général concernant l’administration et la vie économique et sociale du canton’’, a renchéri l’autorité, non sans insisté le sens de ses nouveaux attributs qui sont entre autre le drapeau tricolore désormais hissé devant sa concession. ’’Il signifie que vous incarnez l’autorité de l’Etat, la médaille, c’est le symbole de votre autorité que vous devrez arborer lors des cérémonies officielles et déplacements idem pour l’uniforme’’, a-t-il dit, soulignant que ’’le promu bénéficiera d’une indemnité trimestrielle en contre partie de ses services’’.

Le nouveau chef de canton qui succède à feu André Koumba a remercié les hautes autorités de l’Etat en tête desquelles le président de la République, Ali Bongo Ondimba pour la confiance qui vient de lui être accordée, mais aussi le fils du regroupement du village Mandilou, Guy-Bertrand Mapangou pour ’’sa grandeur d’esprit et le sens élevé du vivre ensemble’’, a-t-il reconnu. Il a dit mesurer l’étendue des missions qui lui ont été confiées, ’’malgré mon âge et les maladies liées à la vieillesse. Je vais m’appliquer à donner le meilleur de moi-même et d’être le chef de canton de tout le monde’’, a-t-il indiqué, restant apte à toute forme de collaboration sauf nocturne.

Fidèle Mboui-Bony est né à Moulandou-Fouala (canton Banda du département de Tsamba-Magotsi) en 1946, fait ses études primaires, secondaires et professionnelles de 1953 à 1966. C’est à l’école publique de Yombi (canton Banda du département de Tsamba-Magotsi) qu’il a fait ses débuts. Il a obtenu son Certificat d’études primaires (CEP) à Fougamou en 1959, son Brevet d’études du premier cycle (BEPC) en 1966 au lycée d’Etat de Ndendé (Dola). Ensuite il fait son entrée au Centre de formation des instituteurs (CFI) de Mouila et diplôme à la main, il intègre la fonction publique en 1967 comme instituteur adjoint, gravit les échelons, d’abord en 1974 il passe instituteur principal puis conseiller pédagogique en 1978 avant de devenir inspecteur pédagogique en 1990. Fidèle Mboui-Bony a été distingué de la Palme académique de l’Education nationale juste avant sa retraite. Il est marié et père d’une nombreuse famille.

