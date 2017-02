Agence Gabonaise de Presse

vendredi 17 février 2017 Des kits scolaires à l’école publique de MOUILA A MOUILA, 16 FEV (AGP)- La société Addax Petroleum Oil & Gas Gabon opérant dans le département de Ndolou (province de la Ngounié) a offert, lundi dernier à Mouila le chef-lieu provincial, à l’école publique Mouila ’’A’’, des lits scolaires garnis et des meubles pour les bureaux. C’est le directeur général de la société petrolière, Thierry Normand qui a procédé à la remise de ce don, en présence du secrétaire général de province Jean Aimé Foula, du directeur d’académie provinciale (DAP) Alphonse Moukétou Iwangou, des inspecteurs pédagogiques, chefs de circonscription scolaire, directeurs d’école, enseignants et élèves de cet établissement. Ce don vient une fois de plus alléger les difficultés de cet établissement et celles des élèves grâce à un partenariat qui lie l’école à la société donatrice. L’action s’est matérialisée par la fourniture de cartables, cahiers, stylos, instruments de géométrie, matériels didactiques destinés à l’ensemble des 615 élèves de l’école et des meubles pour les bureaux des enseignants. L’année dernière, cette même société Addax Petroleum Oil & Gas Gabon avait équipé l’école de 14 nouveaux tableaux en béton, 15 bureaux, des chaises et d’armoires de rangement destinées à chaque salle de classe. Un équipement qui faisait défaut aux enseignants, les obligeant parfois à occuper les tables-bancs pour s’y accommoder. Dans le lot se sont ajoutées la sécurité des bureaux par les grilles ainsi que des portes métalliques de l’administration, laquelle est souvent victime des vandales. Le directeur général d’Addax Petroleum, Thierry Normand n’a pas manqué de rappeler : ’’Comme nous nous y sommes engagés depuis deux ans, nous serons à vos côtés dans la mesure de nos capacités, pour contribuer à l’amélioration des conditions de travail des enseignants et d’etudes des élèves’’, soulignant que ’’le challenge que nous nous sommes fixés était de faire de cette école un établissement qui compte par ses résultats et son exemplarité’’. Prenant la parole à l’occasion, le directeur d’académie provinciale de la Ngounié, Alphonse Moukétou Iwangou a loué le partenariat public-privé à travers cet engagement qui se matérialise par plusieurs actions en faveur du monde de l’éducation, notamment l’école publique Mouila ’’A’’. ’’Ce partenariat prouve qu’Addax Petroleum Oil & Gas Gabon est une société citoyenne au service du développement, et surtout, soucieuse de l’amélioration des conditions de travail et d’apprentissage du monde de l’éducation’’, a-t-il dit. C’est pourquoi il a relevé que ’’nous avons décidé de faire de cette école, un établissement pilote’’, sachant compter sur la suite du partenariat entre Addax Petroleum et la DAP pour voir ces manquements être corrigés au fur et à mesure. Le directeur de l’école, Eric Aimé Ditombi dans son mot de bienvenu et l’élève Itsiembou Nzamba qui est intervenu au nom de ses condisciples bénéficiaires du don, ont chacun remercié la société pour le soutien multiforme apporté à leur école. Ils ont émis le vœu d’entretenir ce partenariat qui produira les fruits du fait de l’éclosion de la future élite formée dans cette école et sans doute les réinvestir dans la même société. De ce fait, des assurances ont été données au donateur pour une utilisation rationnelle du matériel et de l’équipement (kits scolaires). En revanche, le représentant des élèves a promis faire de leur école le porte étendard des écoles de la commune de Mouila et partant de la province de la Ngounié en doublant d’efforts doubler d’effort afin d’obtenir des meilleurs résultats. BPIM/JPM/FSS