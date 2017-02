Agence Gabonaise de Presse

dimanche 19 février 2017 Les quartiers Dragages, Belles peintures, Plein-ciel et IAI inondés LIBREVILLE, 19 FEV. (AGP)- La forte pluie qui s’est abattue sur Libreville et ses environs dans la nuit de vendredi 17 au samedi 18 février dernier, a occasionné de fortes inondations dans plusieurs quartiers de la capitale gabonaise tels que Dragages, Belles peintures, Plein-ciel et IAI. Plus rien ne va en cette saison pluvieuse pour les habitants des quartiers Dragages dans le 6eme arrondissement de Libreville, Belles peintures, Plein-ciel et IAI, dans le 3eme arrondissement. Les populations vivant dans ces quartiers, dits enclavés, se sont retrouvées les pieds dans l’eau, perdant au passage des eaux leurs biens. Il faut dire que les inondations dans ces parties de la capitale gabonaise ne sont pas un fait nouveau. A chaque fois qu’il pleut fortement sur Libreville et ses environs, ces quartiers se retrouvent toujours inondés. A l’origine de ces sinistres, le manque d’entretien des caniveaux, les buses bouchées empêchant ainsi l’évacuation des eaux. A cela s’ajoutent les constructions anarchiques et parfois sur des endroits prévus pour le passage des eaux. ‘’C’est aux environs de 1h du matin que nous avons été surpris par la montée rapide des eaux dans nos maisons. Nous avons juste eu temps de sortir urgemment de nos maisons, mais nous avons tout perdu comme biens matériels ‘’, fait savoir Martial Ndinga, chef d’une famille sinistrée. Au total, c’est plus d’une centaine de familles qui ont dormi à la belle étoile. Elles en appellent au soutien des autorités gabonaises dont le gouvernement qui n’a pas tardé à réagir en aménageant un site provisoire, notamment l’école publique de la Cité Mébiame, pour héberger ces sinistrés. Les autorités compétentes, pour ne plus connaitre ce genre de catastrophes qui deviennent récurrentes à chaque forte pluie, gagneraient à aménager régulièrement les bassins versants, à initier les curages des caniveaux pour prévenir ce type de sinistres. SM/FSS