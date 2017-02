Agence Gabonaise de Presse

lundi 20 février 2017 Des tables-bancs aux écoles de Ndougou centre, Ndougou Projet et Azendje Port-Gentil, 18 FEV (AGP)- La société Rain Forest Management (RFM) a fait un Don de 100 tables –bancs aux écoles de Ndougou Centre, Ndougou Projet et Azendje dans le District de Ndougou par l’entremise de son directeur administratif (originaire du District), M René Mboungana Guibouanga, réceptionné par le sous-préfet, M Dioumy Mandah Moni en présence du chef de base Pédagogique d’Etimboué, M Etienne Narcisse Ebié Ebié. Ce don, pour le directeur administratif de la société RFM, M René Mboungana Guibouanga, vient soutenir les efforts du gouvernement dans la promotion de l’Education et de donner la possibilité aux enfants de ces villages là d’aller à l’école. "Rain Forest Management qui exploite et transforme le bois dans la province de l’Ogooué-Ivindo a répondu à une sollicitation urgente des populations, n’a aucun intérêt dans la zone d’Etimboué. Elle met juste en application sa politique sociale en faveur des populations, là ou le besoin se fait sentir", a-t-il indiqué. Ajoutant que "c’est un habitant du village Azendje, M Patrice Migouanga, qui se trouvait à Libreville pour des raisons médicales, qui a sollicité l’entreprise par son entremise que ce don a été fait, donc il ne vient pas prendre la place de quelqu’un, a-t-il conclu. Selon le chef de Base Pédagogique d’Etimboué, M. Etienne Narcisse Ebié Ebié, c’est une bouffée d’air pour l’école d’Azendje, qui souffrait de l’exode de ses élèves depuis 2009.

‘’Nous avons voulu rouvrir cette école lors de la rentrée des classes, mais nous avons été confrontés à un déficit de tables- bancs’’, a-t-il indiqué. Toutes les écoles du Département sont confrontées à ce problème que les chefs d’Etablissements essayent au quotidien de juguler en faisant preuve de solidarité, a-t-il conclu. Pour sa part, le représentant des populations des villages bénéficiaires, M Anges Claude Guibinga s’est réjoui de la solidarité que vient de manifester cette entreprise qui exploite et transforme le bois dans l’Ogooué-Ivindo aux écoles du District de Ndougou.

Pour lui, c'est un jour particulier pour l'histoire du village Azendje avec cet acte que vient de poser la société Rain Forest Management.

