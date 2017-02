Agence Gabonaise de Presse

mardi 21 février 2017 Armée de l’air : le nouveau chef d’État major prend ses fonctions LIBREVILLE, 21 FEV. (AGP) : Le Chef d’Etat Major entrant, le Général de Brigade Aérienne, Jean Martin Ossima Ndong, a pris ses fonctions, ce mardi, à Libreville, au cours d’une cérémonie présidée, à la base aérienne 01 de Libreville, par le ministre de la Défense nationale, Étienne Massard Kabinda Makaga. Après sa nomination au grade de Général de Brigade Aérienne en janvier 2016, Jean Matin Ossima Ndong, qu’entouraient un parterre de collaborateurs et d’hommes de troupe, a effectivement pris ses fonctions de Chef d’Etat Major de l’Armée de l’Air, ce mardi, à la faveur d’une cérémonie officielle de passation de commandement présidée par le ministre de la défense, Etienne Massard Kabinda Makaga. Quatre temps forts ont marqué ladite cérémonie : la mise en place des troupes, l’arrivée du Chef d’Etat Major Général des Forces Armées (CEMGFA), le Général de Corps d’Armées, Auguste Roger Bibaye Itandas, suivie de celle du ministre de la Défense nationale, la cérémonie de passation de commandement proprement dite entre le Chef d’Etat Major de l’Armée de l’air sortant, le Général de Division Aérienne, Maxime Ebang Edou et le Chef d’Etat Major de l’Armée de l’air entrant, Jean Martin Ossima Ndong, et comme il est de tradition, un défilé militaire. CEMM