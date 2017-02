Agence Gabonaise de Presse

mercredi 22 février 2017 Des kits de matériel agricole aux femmes planteurs de café de la Ngounié MOUILA, 22 FEV. (AGP) – Le délégué provincial adjoint de la Caisse café cacao pour la Ngounié, Nathaniel Engonga a remis, lundi, aux femmes planteurs de Mouila, un important kit de petits outillages en guise de don pour faciliter leurs activités agricoles. Cette remise de don intervenait en marge de la clôture du séminaire de formation sur le Programme Jeunes entrepreneurs de café-cacao (JECCA), initié par la direction générale de la Caisse de stabilisation et de péréquation (Caistab) et qui s’est tenu du 14 au 20 février dernier à Mouila, le chef-lieu de la province de la Ngounié. Il s’agissait précisément des motos-pompes, combinaisons, machettes, limes, bottes, gants, brouettes et sécateurs (pinces), remis à quatre femmes dont une était absente. A cette occasion, Nathaniel Engonga a demandé aux femmes présentes de faire bon usage de ce matériel qui vient, à point nommé, les soulager aux travaux de la terre alors qu’elles en avaient tant besoin. Au nom de la direction générale de la Caistab, le délégué provincial de cette administration déconcentrée pour la Ngounié, Candice Taminga Mvou a rappelé que c’est depuis sa création et selon sa feuille de route 2013-2017, que l’Agence des cafés Robusta d’Afrique et de Madagascar (ACRAM) met un accent particulier sur la valorisation des femmes planteurs de chaque pays membre. D’où de telles offres afin d’aider les planteurs à faciliter leurs activités voire améliorer les quantités et qualités de leurs produits. ’’C’est dans ce contexte que le directeur général des Caisses de stabilisation et de péréquation, par ailleurs secrétaire général de l’ACRAM, a offert aux caféicultrices de la province de la Ngounié, préalablement identifiées, un kit de petits outillages agricoles’’, a-t-elle notifié, précisant que ’’c’est notamment pour les femmes qui ont pris part au forum sur l’approche genre dans la caféiculture organisé par cet organisme à Franceville (province du Haut-Ogooué, sud-est) au mois de novembre 2014’’. Les bénéficiaires ont remercié la direction générale de la Caistab pour cet élan de solidarité à leur endroit et ont promis un grand soin sur ce matériel agricole. IPK/JPM/FSS