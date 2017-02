Agence Gabonaise de Presse

vendredi 24 février 2017 Deux morts dans un accident entre Loubomo-Mougagara TCHIBANGA, 23 FEV. (AGP) - Deux personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation qui s’est produit le week-end dernier sur l’axe routier Loubomo–Mougagara près de Mayumba dans le département de la Basse Banio (sud). De sources autorisées du constat de la Brigade de gendarmerie de Mayumba parvenues mercredi à l’AGP, il s’agit d’un mini bus de marque Toyota Hiace, usager qui charge régulièrement à Tchibanga pour Gamba, qui avait à son bord, 14 passagers devant rallier le chef lieu du département de Ndougou, après une traversée en amont du fleuve Nyanga entre Mougagara et Mayonami. Roulant à vive allure avec un chargement excessif des bagages, le chauffeur un gabonais, n’a pas pu maitriser son bus après l’éclatement d’une des roues avant. Le véhicule a effectué une série de tonneaux avant de terminer sa course sur le bas coté sablonneux. Mike Doris Nziengui l’une des victimes, la vingtaine révolue est mort sur le coup, alors que son compatriote Marc Fabrice Youmini, dans un état d’alerte maximal, a rendu l’âme à l’entrée du Centre hospitalier régional Benjamin Ngoubou (CHRBN) de Tchibanga (Sud) où il avait été acheminé. De nombreux blessés dont les jours ne sont plus en danger, se trouvent en soins intensifs au CHRBN. Selon le témoignage de certains passagers, le pire aurait pu être évité si le chauffeur ne roulait pas à vive allure malgré l’éclatement de la roue. GRSN/FSS