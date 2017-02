Agence Gabonaise de Presse

vendredi 24 février 2017 Des enfants à Mouila et ses environs touchés par la maladie de la rougeole MOUILA, 23 FEV. (AGP]) –Près de deux mois déjà la rougeole sévit sur les enfants à Mouila, le chef-lieu de la province de la Ngounié et ses environs, occasionnant des fièvres et parfois des hospitalisations. Une ’’situation embarrassante’’, selon les professionnels de la santé, qui ne manquent de dire leur compassion à l’endroit des parents d’enfants atteints par ce ’’vent’’. Dans les structures sanitaires de la place, comme le Centre hospitalier régional de Mouila (CHREM), les enfants, faute de place dans les lits, sont suivis sur des matelas à même le sol. ’’Nous sommes saturés certes, mais il vaut mieux qu’ils soient ici pour le bon suivi plutôt que chez eux dans cet état’’, a relevé un infirmier, qui a souhaité que cette maladie les libère vite. ’’L’entendement dans les quartiers n’est pas le même, cependant nous sommes préoccupés de recevoir autant de patients, surtout les enfants, et nous avons un effectif réduit pour donner des résultats escomptés, nous donnons le meilleur de nous-mêmes, nous demandons à la hiérarchie de tout faire afin que les urgences soient dotées d’un effectif de plus de six personnels soignants par groupes, cela arrangerait les patients qui restent un bon temps sans être pris en charge rapidement’’, a confié une praticienne . La rougeole est une infection virale éruptive aiguë. Elle atteint essentiellement les enfants à partir de l’âge de 5-6 mois. Elle se transmet facilement d’une personne à une autre par les gouttelettes de toux en suspension dans l’air. Il peut également se propager par contact direct avec les sécrétions du nez ou de la gorge de personnes infectées. La vaccination est le meilleur traitement préventif actuel contre cette épidémie. BPIM/JPM/FSS