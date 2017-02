samedi 25 février 2017 Communication : le rapport final de la commission interministérielle remis au ministre LIBREVILLE, 24 FEV. (AGP)-Les membres de la commission interministérielle chargée du suivi de la plate-forme revendicative des syndicats de la communication et de la culture ont remis, vendredi au ministre d’état, de l’Économie numérique, de la Communication, en charge de la Culture, Alain Claude Bilié-By-Nzé, le rapport final des travaux de ladite plate-forme. Les travaux, qui se sont tenus du 23 au 30 janvier 2017 dans les locaux de la maison Georges Rawiri, avaient pour objectifs de traiter les questions de rémunérations, des statuts et plans de carrières de certains agents des médias publics tels que l’Agence gabonaise de Presse (AGP), Africa n°1, Radio Gabon et Gabon télévision (GT), mais également des équipements permettant à ces organes sous tutelle, confrontés à de nombreuses difficultés fonctionelles depuis plusieurs années, de bien accomplir les différentes missions qui leur sont assignées. Y compris la reforme de l’audiovisuel qui tarde à se matérialiser jusqu’à maintenant. Le ministre de la Communication s’est dit satisfait du travail réalisé et a promis soumettre ces conclusions prochainement au gouvernement afin d’apaiser les tensions et de faire en sorte que le processus de reforme entrepris dans le secteur de l’audiovisuel soit accéléré. ‘’Merci d’avoir contribué à l’analyse des situations. Je voudrais vous dire le plaisir qui est le mien car cette plate forme nous conduit à des offres qui permettront de régler toutes ces problématiques dans un climat apaisé’’, s’est rejoui le ministre. Avant de relever que ‘’ le véritable défis pour nous et de faire en sorte que les consignes des plus hautes autorités soient respectées notamment sur la question des contenues de nos différentes chaines car il n’est plus acceptable que les médias publics ne remplissent pas leurs missions et que les populations puissent toujours detourner leur regard de la chaine nationale’’, pointant du doigt au programme de Gabon télévision. A noter par ailleurs que quatre points ont été adoptés en plénière par l’ensemble des membres : le traitement des effets juridiques sur les emplois publics liés aux mutations des services de la communication et des cultures et des arts, la formation des personnels et leurs évolutions techniques nécessaire à l’exécution des missions de service public, le traitement spécifique de certains personnels en poste au ministère de la Communication et dans les établissements sous tutelle et enfin la situation de la Radio Africa n°1. ‘’ C’est une bonne nouvelle pour nous communicateurs en souhaitant vraiment que le document que nous venons de produire donne des fruits parce que je vous assure que depuis 6 ans rien ne décollait. Ce qui était parfois à l’origine des grèves à répétitions’’, a martelé Aminata Nzomba, épouse Ondo présidente du syndicat national des professionnels de l’audiovisuel public. ‘’ C’est le gouvernement qui a la décision. Il suffira de mettre un peu de volonté de leur part et nous ne voulons plus d’une reforme à deux vitesses où les salaires sont différents parce qu’une certaine catégorie d’agents perçoivent les salaires prévus par la reforme ‘’, a-t-elle ajouté. Le ministre a sollicité un moratoire aux responsables des syndicats de la communcation, de la culture et de l’économie. Un temps qui lui permettra de présenter le rapport au gouvernement tout en appelant à un dialogue permanent. SM/FSS