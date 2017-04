Agence Gabonaise de Presse

mercredi 26 avril 2017 Dialogue Politique : Première plénière ce mercredi LIBREVILLE, 26 Avril (AGP)-Après la mise en place des commissions suivie des travaux, la première phase des débats est prévue pour ce mercredi dans l’après midi au stade d’Agondjé entre les représentants de la Majorité et ceux de l’Opposition. Les 200 participants au dialogue politique sont rentrés dans la phase des débats depuis lundi dernier avant la première plénière de ses débats mercredi, les représentants de l’Opposition et de la Majorité auront jusqu’au 3 mai prochain pour rendre leur copie. La phase dite politique du dialogue politique est rentrée depuis hier dans son cycle des débats. Jusqu’au 3 mai, si l’on s’en tient au calendrier officiel, les deux parties vont discuter sur plusieurs sujets : réformes électorales ; consolidation de la paix et de la cohésion nationale ; modernisation de la vie publique et réformes des institutions de l’état de droit démocratique. Au-delà des débats, parfois vifs et passionnés, majorité et opposition ont opté, pour la bonne marche de la démocratie et la préservation de la paix durable, pour le consensus dans la prise des décisions. Les discussions entamées par les différents groupes lors de cette phase vont servir de feuille de route du dialogue politique. Dans l’ensemble, les débats se déroulent selon un principe défini dans le document de bonne conduite adopté à parité entre Majorité et Opposition, lequel ordonnance le fonctionnement de ces assises. Il s’agit, entre autres, de promouvoir un esprit républicain par l’instauration d’un climat de confiance entre les participants ; d’agir de façon à sauvegarder, promouvoir et renforcer la paix, l’unité et la cohésion nationale dans les comportements, les paroles, les faits et gestes des participants. Mais aussi que ces derniers doivent s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte aux objectifs du dialogue politique et sont proscrits de tout propos à caractère régionaliste, ethnique, raciste, sexiste, injurieux ou religieux. SN/FSS