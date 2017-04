Agence Gabonaise de Presse

mercredi 26 avril 2017 Lutte contre le paludisme : Plus de 9.000 moustiquaires seront distribuées LIBREVILLE, 26 Avril (AGP)-Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille appuie le ministère de la Santé et ses partenaires en distribuant des moustiquaires imprégnées dans les maternités et centres de santé, auprès d’associations, d’orphelinats et de populations démunies. Selon un communiqué de la direction de la communication présidentielle parvenue à l’AGP et Gabon Maton, ce sont plus de 9 000 moustiquaires imprégnées qui seront distribuées sur l’ensemble du territoire national. Au Gabon, le paludisme reste encore la première cause de mortalité, notamment chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. La moustiquaire reste le meilleur moyen de protection contre le paludisme. Depuis 2011, la Fondation a distribué plus de 40 000 moustiquaires imprégnées aux familles gabonaises. SN/FSS