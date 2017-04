Agence Gabonaise de Presse

jeudi 27 avril 2017 Un émissaire du président Denis Sassou Nguesso reçu par Ali Bongo Ondimba LIBREVILLE, 27 Avril (AGP)-Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu, mercredi en audience, le ministre de la Justice de la République du Congo, Pierre Mabiala, émissaire du président Denis Sassou Nguesso. L’émissaire du président congolais était porteur d’un message destiné au Chef de l’Etat gabonais sur l’échange d’expérience judiciaire entre le Gabon et le Congo, deux pays qui entretiennent, par ailleurs, d’excellentes relations d’amitié et de fraternité. Au cours de l’entretien, qui s’est tenu en présence de plusieurs personnalités dont le garde des Sceaux gabonais, Alexis Boutamba, Ali Bongo Ondimba et son hôte ont également échangé sur la coopération bilatérale entre le Gabon et le Congo. Les deux pays, qui entretiennent d’excellentes relations coopérations depuis plusieurs années, sont tous membres la communauté économique des états de l’Afrique centrale (CEEAC) et de la Communauté économique des états de l’Afrique centrale (CEMAC). SN/FSS