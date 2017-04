Agence Gabonaise de Presse

jeudi 27 avril 2017 Livraison après réhabilitation du bâtiment abritant le ministère de la Culture et des Arts LIBREVILLE, 27 Avril (AGP)-Trois mois après le lancement des travaux de réfection du bâtiment abritant le ministère de la Culture et des Arts, le ministre d’Etat, de l’Economie numérique, de la Communication, chargé de la Culture et des Arts, Alain Claude Bilié-By-Nzé a réceptionné et dévoilé le nouveau visage de l’édifice. Confiés à la société ‘’Construction et consulting compagny’’, les travaux de réfection du ministère de la Culture, situé au bord de mer derrière la tribune officielle, sont arrivés à leur terme à en juger par la réception, mercredi, dudit bâtiment par le ministre d’Etat en charge de la Culture, au cours d’une cérémonie en présence du directeur général de l’entreprise commise à la tâche, Wassim Angue Ghandour. Les travaux, dont le cout s’élève à plusieurs millions de franc CFA, étaient essentiellement axés sur le renouvellement de la peinture des bureaux, qui depuis de lustre, n’avaient plus vus passés un pinceau, de l’étanchéité, de la pose des grilles de sécurité, la climatisation, plafond, espace vert et autres. ‘’ Nous sommes satisfaits de la réalisation de ces travaux qui viennent améliorer les conditions de vie et de travail du personnel. Il faut dire que cela parti également des revendications sociales des agents qui toujours ont réclamés les meilleurs conditions de vie et du cadre de travail’’, s’est réjoui le secrétaire général du ministère de la Culture, Endama. SM/FSS