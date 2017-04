Agence Gabonaise de Presse

vendredi 28 avril 2017 Conseil national de la Mer : création de 9 aires marines protégées au Gabon LIBREVILLE, 28 Avril (AGP)- Le président de la République, en sa qualité de président du Comité stratégique du Conseil national de la Mer, Ali Bongo Ondimba a présidé, mercredi, le deuxième Conseil national de la mer qui a décidé de la création de 9 aires marines protégées. À l’ordre du jour de cette réunion du Comité stratégique : l’adoption du projet de décret portant création d’aires marines protégées (AMP) et l’examen de l’accord de pêche entre le Gabon et l’Union européenne. Approuvé au cours de ce conseil de haut niveau, le décret portant création de 9 aires marines protégées sera entériné au cours du prochain Conseil des ministres. « Ces aires protégées aquatiques qui se présentent sous la forme de parcs marins et réserves marines, traduisent la mise en application d’un engagement pris par le chef de l’Etat il y a quelques temps dans l’optique de préserver davantage notre écosystème. », a déclaré le président du Comité technique du Conseil national de la mer, le professeur Guy Rossatanga Rignault. Les parcs marins et les réserves aquatiques ainsi créés visent à assurer une gestion durable des écosystèmes marins du Gabon. Ils permettent également au Gabon d’accroître son leadership en matière environnementale en respectant ses engagements internationaux. En ce qui concerne l’accord de partenariat de pêche entre notre pays et l’Union européenne vieux de 19 ans, le Comité stratégique a donné son quitus pour l’ouverture d’un 4ème round de négociation avec l’UE (l’Union Européenne). Ce 4ème round devra désormais prendre en compte les nouvelles orientations du Gabon en termes de gestion durable des ressources halieutiques, l’objectif étant d’obtenir un protocole d’accord qui soit gagnant-gagnant. Il faut rappeler que la production thonière du Gabon représente 15% de toute la production atlantique et que notre pays constitue le premier spot d’approvisionnement en thon de l’Union européenne. SN/FSS Journée nationale du drapeau : appel à l’appropriation des valeurs républicaines Conseil national de la Mer : création de 9 aires marines protégées au Gabon Accueil