Agence Gabonaise de Presse

samedi 29 avril 2017 Dialogue politique : divergence d’opinions entre l’opposition et la majorité sur la durée du mandat présidentiel LIBREVILLE, 29 Avril (AGP)-L’opposition a suspendu, vendredi, sa participation aux différentes commissions, suite à une divergence d’opinions avec la majorité sur la thématique relative à la durée du mandat présidentiel, débattue dans la première commission qui porte sur la réforme des institutions et démocratique. Pour l’élection présidentielle, les deux parties seraient d’accord sur le principe de deux tours renouvelables une fois. Mais le désaccord subsisterait au niveau du nombre d’année dans la mesure où la majorité opterait pour le maintien de sept années, alors que l’opposition souhaiterait qu’il soit ramené à cinq ans. La divergence de point de vue porterait également sur la rétroactivité de ces futures décisions qui seront traduites en textes de lois. « Pour les travaux de ce jour, les bureaux des deux camps sont en concertation en ce moment tout simplement parce que hier jeudi, sur un point divergent, nous avons dû suspendre la séance et les coprésidents des deux camps se sont retrouvés pour un consensus, leitmotiv de ce dialogue national. Le point divergent relève d’un ordre du jour qui avait été arrêté et finalement sur un point qui traite des mandats. Ce point a fait l’objet de contestations et à partir de ce moment puisque, étant donné que nous sommes dans un principe de négociations, il a fallu se remettre à discuter pour trouver un consensus sur un ordre du jour où toutes les deux parties dorénavant s’accordent pour que nous avancions. Je crois qu’à partir de ce samedi, les nouveaux ordres du jour qui seront mis à la disposition des commissaires, ne feront plus l’objet d’aucune discussion », a dit le porte parole de la première commission pour la majorité, Luc Bésac. Ce dernier a tout de même rappelé que « durant la phase préparatoire, il y a eu beaucoup de discussions et des thèmes ont été arrêtés pour servir de canevas de discussions » avant de poursuivre que « si un des deux camps a une question subsidiaire, celle-ci doit venir après épuisement du canevas initialement arrêté de commun accord lors de la phase préparatoire du dialogue national ». En revanche, le porte parole du camp majoritaire a reconnu qu’en dehors de la divergence des points de vue sur les mandats, beaucoup de travail a déjà été fait au sein de cette commission. « Sur les points inscrits, nous avons beaucoup évolué. Sur les mandats par exemple, nous avons longuement examiné cette question notamment aux niveaux, présidentiel, des députés, des sénateurs, des élus locaux. Nous avons discuté longuement là-dessus et les points forts de convergence ont été dégagés. Pour la question des institutions, nous avons fait le tour sur la question de la Cour constitutionnelle, ses missions, le mode de désignation de ses membres et la durée de leurs mandats. Ces questions sont entrain d’être vidées. Pour ce qui est du conseil national de la démocratie, et du conseil supérieur de la magistrature suprême, des avis ont été donnés par les deux parties, mais nous continuons les discussions. S’agissant du CNC, les avis ont été également donnés. Nous avons abordé aussi les missions du conseil national de ma communication », a-t-il relevé. Après sa concertation et celle de la majorité, l’opposition a regagné les salles des travaux hier dans la soirée. Des travaux qui se poursuivent ce samedi. SN/FSS