Agence Gabonaise de Presse

dimanche 30 avril 2017 Naissance d’un Club presse Canal+ Gabon LIBREVILLE, 30 Avril (AGP)-Le directeur général de Canal+ Gabon, Mamadou Mbengue, vient de lancer officiellement, à Libreville, les activités du« Club Presse Canal + », lequel regroupe plusieurs journalistes locaux en vue d’une franche collaboration avec ledit média en ce qui est de la couverture de toutes ses activités officielles. Annoncé depuis quelques mois déjà, le « Club Presse Canal + » n’est plus une simple ambition novatrice, mais une réalité. Triés sur le volet, les journalistes, qui composent ledit club, sont issus de divers médias locaux et ont été choisi, par les soins du service de communication de Canal + Gabon, sur le seul critère de leurs récentes participations aux différentes activités menées depuis une certaine période par ledit média. Pour ce faire, les journalistes du « Club Presse Canal + » ont pour seul engagement la couverture médiatique de toutes les activités officielles avenirs du groupe Canal + en échange d’un abonnement gratuit au bouquet « Tout Canal », lequel abonnement sera renouvelable chaque trois mois en cas de respect des clauses de collaboration paraphées entre les deux parties. Selon la direction générale de Canal + Gabon, les rapports de travail qu’auront désormais cette entité avec les journalistes locaux, quant à la couverture de ses évènements, consisteront désormais à avoir, entre les deux parties, une franche collaboration gagnant-gagnante comme l’a toujours souhaité M. Mamadou Mbengue, auteur de cette initiative. Pour les membres du « Club Presse Canal + », cette initiative est plutôt louable, au regard de ce nouveau modèle de collaboration car accordant encore plus d’estime et de considération aux journalistes concernés et aux médias qu’ils représentent. Le lancement du « Club Presse Canal + » fait suite au lancement officiel de la nouvelle campagne du groupe Canal + dénommée « A ce prix-là ». Le directeur général de Canal + Gabon a annoncé, dans le cadre de ladite campagne, la baisse définitive du prix du décodeur Canal + lequel passe de 20.000 à 15.000 Francs CFA, en tout temps et en tout lieu, au grand bonheur de sa clientèle. KAL