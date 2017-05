Agence Gabonaise de Presse

LIBREVILLE, 2 Mai (AGP)-Le responsable de la convention des administrations publiques et parapubliques étatiques (CAPPE), Emmanuel Mvé Mba a, au nom des différentes centrales syndicales, remis un mémorandum qui interpelle le gouvernement sur l’amélioration des conditions de vie précaires de la classe ouvrière.

Dans son intervention, le président du CAPPE, a exprimé, au nom des ses collègues travailleurs, son indignation et son regret face à la non application jusque-là, des résolutions des assises sociales de novembre 2014 à janvier 2015 au stade d’Angondjé, au nord de Libreville.

« A l’issue des assises sociales du 28 novembre 2014 au 10 janvier 2015, le chef de l’Etat avait annoncé des mesures empruntes d’espoir dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique sociale. Trois ans plus tard, nous constatons des lenteurs dans la mise en application, occasionnant implicitement, un recul très dommageable des acquis sur la formation, l’éducation, la santé, la politique sociale, l’emploi, la vie chère, etc., pourtant des mesures dites prioritaires dans sa politique », a-t-il fait observer.

Dans cette optique, les centrales syndicales ont interpelé le gouvernement pour que la précarité de la classe ouvrière fasse l’objet d’une concertation tripartite (gouvernement, employeurs et employés), pour ramener la sérénité au sein de l’entreprise et dans l’administration.

Ils ont fait plusieurs recommandations dans le mémorandum remis au premier ministre. Sur la crise à l’éducation nationale, l’adoption des avant projets de lois d’orientation et de programmation des actes pris par les états généraux de l’Education et de recherche de 2010, la construction des établissement scolaires en nombre responsable, le recrutement des enseignants nationaux dans l’enseignement du second degré général et technique qui se traduirait par la résiliation des contrats des enseignants expatriés, la construction des salles de classe, tables bancs, aires de jeu, la régularisation des situations administratives et financières, ainsi que le réexamen de la situation des 807 cas de solde et 17 cas proposés à la radiation de la fonction publique.

Au niveau économique financier, les travailleurs gabonais recommandent la poursuite de l’opération « Mamba », chargée de traquer les criminels économiques et financiers, vu que « les détournements de fonds publics devient un mérite au Gabon ». Il propose la mise en place d’une commission de veille, pour identifier et examiner les criminels économiques et financiers.

Toujours sur plan économique et financier, il y a la liquidation de la dette publique par l’Etat, la structuration du secteur informel, la diminution des taxes et impôts en faveur des PME/PMI, la caution de l’Etat aux banques à travers les PME/PMI, la liquidation de la dette de la CNSS et la CNAMGS, l’immatriculation des opérateurs économiques informels.

Pour ce qui est du domaine sociale, des recommandations reposent sur l’interdiction des licenciements économiques non justifiés, l’application de la close sociale dans les marchés publics, l’adoption des emplois relevant des secteurs de souveraineté, la promulgation du Travail révisé depuis le 27 mars 2015, l’harmonisation du calcul de taux de pension au public, parapublic et privé, la mise en place du Conseil national du dialogue social en conformité avec la convention 144 de l’OIT (Organisation internationale du travail).

Les travailleurs souhaitent la construction d’une bourse du travail, la réservation d’un local aux syndicats aux lieux de travail conformément à la loi, la valorisation de la subvention de l’Etat aux syndicats, la dépolitisation de Conseil économique et social qui est un instrument de la société civile, la mise en place des comités permanents des concertations économique et sociale, la revalorisation des salaires du secteur privé bloqués depuis 2007, la valorisation des pensions de retraite conformément au nouveau système de rémunération, la valorisation et l’harmonisation de la prime de logement, l’harmonisation des allocations familiales de 7000 à 8000 francs CFA, et des allocations de rentrées scolaires de 20.000 à 62.000 francs CFA, le paiement des indemnités des services rendus, le maintien de l’indemnité de rentrée scolaire aux enfants des retraités.

Enfin, sur la cherté de la vie, les partenaires sociaux recommandent l’évaluation des décisions de blocage des prix des 166 produits de première nécessité importés, la baisse des prix des produits alimentaires nationaux, ainsi que des prix des services tels que : le Gaz, l’Eau, l’électricité, le loyer, la téléphonie, l’Internet, les matériaux de construction, les frais bancaires, le prix du transport marchandise, le prix du transport urbain et interurbain, la scolarité au privé laïc et confessionnel. Sans oublier la lutte contre la précarité de l’emploi, le chômage des jeunes, et les licenciements économiques.

