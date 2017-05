Agence Gabonaise de Presse

mardi 2 mai 2017 Le ministère de Pétrole renoue avec la fête du Travail LIBREVILLE, 2 Mai (AGP)-Après cinq ans, les agents du ministère du Pétrole, ont renoué lundi 1er mai 2017 avec la fête du Travail en présence du nouveau patron de ce département ministériel, Pascal Houagni Ambourouet. Occasion pour ce dernier de réaffirmer sa volonté de donner un nouveau visage au ministère dont il a désormais la charge. Dans son intervention circonstancielle, Pascal Houagni Ambourouet a exprimé sa joie, pour le retour de la célébration de la fête du Travail au ministère du Pétrole. Il a rassuré les uns et les autres quant à sa pérennité, tout en faisant du ministère du Pétrole, une administration de distinction parmi tous les autres ministères. « Je suis heureux parce que j’ai eu vent de ce que pendant cinq ans, la fête du Travail n’a plus été célébré ici. Et quel plaisir de voir ses collaborateurs qui font la force de ce ministère, le socle même de la fenêtre de l’économie du Gabon. 60% de recettes pétrolières font les économies du Gabon. Je vais vous dire simplement aujourd’hui, vous allez marquer ce moment symbolique pour toujours parce que nous allons travailler ensemble, pour faire en sorte que ce ministère reste et demeure le premier de tous les ministères ». Pascal Houagni Ambourouet a rappelé que sa méthode de travail envers le personnel sera conforme à la politique de l’Egalité de chances prônée par le président de la République. Il a annoncé qu’il présentera ce mois de mai, le plan d’action qui constituera le canevas de travail de l’ensemble du ministère. Le ministre du Pétrole a remercié les partenaires sociaux pour la reconnaissance des efforts entrepris depuis son arrivée à la tête de ce ministère et de la collaboration assurée.

Pour leur part, le secrétaire général du ministère du Pétrole, Alphonse Oyabi Gnala, et le président du syndicat, Noël Rufin Ndoye, ont, au nom de l’ensemble du personnel et des syndiqués, salué les actes déjà posés par le nouveau ministre depuis son arrivée au mois de janvier dernier. Il s’agit notamment du retour de l’assurance maladie, du transport du personnel et des bons de carburant. La cérémonie s’est poursuivie par un repas dans un esprit de fraternité professionnelle. SN/FSS