Agence Gabonaise de Presse

vendredi 5 mai 2017 Mike Jocktane quitte l’Union nationale LIBREVILLE, 5 Mai (AGP) – L’un des vice présidents de l’Union nationale (principal parti politique de l’opposition), Mike Jocktane a annoncé, jeudi à Libreville, sa démission de cette formation politique, pour tracer sa nouvelle voie. « C’est la résultante d’une réflexion de plusieurs mois. Je suis en désaccord avec son mode de gestion, avec la manière dont les décisions sont prises au sein de l’Union nationale. C’est pourquoi j’ai décidé de démissionner de ce parti politique, et au moment venu, je parlerai avec les compatriotes pour tracer ma nouvelle voie », a déclaré Mike Jocktane. Selon l’ancien vice président de l’UN, cette formation politique, la principale de l’opposition, était un rêve des gabonais, aujourd’hui, elle devient une ‘’affaire de famille’’. Le président Zacharie Myboto, a-t-il indiqué, prend des décisions qui ne sont pas conformes aux textes et règlement du parti. Les valeurs de progrès, de modernité qui faisaient la fierté de l’Union nationale n’existent plus. Pour lui, lorsque les hommes se mettent ensemble il y a forcement des accords qui les lient, or dès lors ces accords ne sont plus respectés, on tend vers la cassure. ‘’Je me suis engagé en politique parce que j’ai des convictions et des valeurs à faire partager avec ceux qui s’acheminent avec moi. L’Union nationale ne fait plus rêver d’où mon départ’’, a-t-il dit. « L’Union nationale qui était l’objet du rêve gabonais ne fait plus rêver personne ; donc c’est parce que l’Union ne me fait plus rêver que j’ai fait le choix de reprendre ma liberté. Je pense que quand on fait de la politique comme j’en fais maintenant, il faut être conséquent. Deux hommes ou un groupe d’hommes ne marchent pas ensemble sans en avoir convenu et sans être d’accord. Nous ne sommes plus d’accord, chacun prend sa route », a-t-il conclu. JMNB/FSS