Agence Gabonaise de Presse

vendredi 5 mai 2017 L’AFD ambitionne de vulgariser davantage ses activités au Gabon LIBREVILLE, 5 Mai (AGP)-C’est l’objectif principal exprimé par le chef de division de la communication à l’Agence française de développement (AFD), Benjamin Neumann, reçu jeudi, au cours d’une séance de travail avec le service communication du secrétariat général du Gouvernement. Au cours de cette séance de travail, Benjamin Neumann a exprimé la volonté de l’AFD de vulgariser davantage ses activités au Gabon et de valoriser l’utilité de l’aide au développement en France. Une opportunité pour le Gouvernement Gabonais d’expliquer au mieux l’intérêt des partenariats avec ce bailleur de fonds. Premier partenaire en matière d’aide publique au développement au Gabon, l’AFD souhaite que l’écho de son action touche de plus en plus les populations qui en sont bénéficiaires. Pour ce faire, l’entité se propose d’accompagner les ministères concernés par des projets. Il s’est agi de réfléchir sur les projets ayant déjà abouti dans notre pays. Lesquels projets devront être vulgarisés davantage afin de démontrer l’implication de cet organe en matière de développement durable. « L’AFD a pour mission depuis décembre 2016 de sensibiliser aux enjeux du développement durable en France et à l’étranger. Et comme l’Afrique c’est la grande affaire de l’AFD. Il était important de venir au Gabon », a déclaré Benjamin NEUMANN à l’issue de la rencontre. Pour sa part, Mme Camélia Ntoutoume Leclercq a remercié l’AFD pour sa volonté de vouloir travailler directement avec la cellule communication gouvernementale dans les domaines de vulgarisation et de promotion des projets pilotés par cette entité de développement. Les deux parties ont convenu de se mettre en réseau et mener conjointement un plan de communication local. En présence du Directeur technique de l’Agence Nationale de la Protection de la Nature (ANPNJ), des conseillers en communication, directeurs centraux de communication, attachés de presse ainsi que du directeur régional de l’AFD pour le Gabon et Sao Tome et PRINCIPE, M. Yves PICARD, cette réunion a été l’occasion pour les uns et les autres d’échanger sur les actions de l’AFD au Gabon. Le chef de division de la communication à l’Agence Française de Développement(AFD) séjourne à Libreville depuis quelques jours dans le cadre d’un appui à la promotion médiatique des actions de l’AFD dans notre pays et dans le monde. Rappelons que cette structure française publique (AFD) existe depuis 75 ans et compte 90 agences dans le monde et est présente sur le territoire gabonais depuis 70 ans. SN/FSS