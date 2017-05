Agence Gabonaise de Presse

samedi 6 mai 2017 Soboleco inaugure sa 3ème ligne d’usine de production d’eau de 16000 bouteilles par heure FRANCEVILLE, 5 Mai (AGP)-La Société des boissons de Léconi (SOBOLECO), filiale du groupe Castel, a inauguré, jeudi 4 mai, à Léconi (Sud-Est) du Gabon, sa 3ème ligne de l’usine de production d’eau minérale, connue sous le label « Andza », d’une capacité de 16000 bouteilles par heure. L’inauguration officielle s’est déroulée en présence des autorités de la province du Haut-Ogooué, en tête desquelles le gouverneur, Jacques Dénis Tsanga. Pour la chef d’usine, Audrey Boumah, cette 3ème ligne qui produit, pour le moment, les bouteilles de 1,5 litres, peut à elle seule couvrir le marché gabonais.

Celle-ci porte désormais, la capacité de production de l’usine à plus de 13 millions de bouteilles d’eau par mois, y compris les deux premières lignes. Ce compartiment de l’usine est composé, entre autres, d’une souffleuse de 16 000 bouteilles, une soutireuse dotée de 40 robinets, de 10 boucheuses, d’une étiqueteuse, a expliqué la chef d’usine. Le coût de l’investissement est estimé à près de 3 milliards de Francs CFA, à en croire les responsables de l’entreprise.

Selon le directeur général de Soboleco, Fabrice Bonatti, cette augmentation de la capacité de production, vient répondre à une demande sans cesse croissante depuis quelques années. Non sans rappeler que Soboleco avait démarré avec une ligne de 3000 bouteilles par heure. Le social a également eu sa place dans cette évolution, avec la mise en place de la couverture médicale pour l’ensemble des employés, indique M. Bonatti.

A travers cet investissement, Soboleco est définitivement tournée vers l’avenir, a déclaré le directeur général, annonçant que l’entreprise contient, dans son tiroir, un projet pour décliner la marque nationale Andza, en une version citronnée, sans calorie et sans sucre dans les jours à venir. Il n’a pas manqué d’évoquer l’état de la route qui, à un certain niveau, est menacée par l’érosion.

Tout en remerciant, au nom de sa population, le président de la République, Gabonaise et exprimant sa reconnaissance au Président directeur général du groupe Castel, le député du 1er siège du département des Plateaux, Laurent Yami, espère que l’agrandissement de cette usine participera à la résorption du chômage dans la localité. Pour mémoire, c’est en 2001 que le groupe Castel acquiert la société Eauleco (Eau de Léconi) devenue Soboleco. Celle-ci devient aux furs des investissements, la première usine de fabrication d’eau en Afrique subsaharienne à obtenir l’ensemble des certifications, qualité, santé et sécurité, environnement, sécurité alimentaire. L’usine emploie de nos jours, 70 personnes et compte 65 emplois indirects gérés par elle-même. HUN/FSS