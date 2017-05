Agence Gabonaise de Presse

samedi 6 mai 2017 Dialogue politique : « l’Opposition et la Majorité s’accordent toujours à chercher la voie du consensus » (Eric Dodo Bounguendza) LIBREVILLE, 6 Mai (AGP) – Le co-rapporteur majorité de la commission 1, Eric Dodo Bounguendza s’est dit satisfait, jeudi à Libreville, du bon déroulement des travaux en commission et apprécié l’ambiance qui prévalait. ‘’Je dois dire que les choses se déroulent dans une ambiance de convivialité et fraternelle. L’opposition et la majorité s’accordent toujours à chercher la voie du consensus dans l’optique de faire un travail très remarquable’’, a souligné Eric Dodo Bounguendza. Pour lui, les convictions des uns et des autres sont mesurées pour pouvoir trouver le consensus, même si les positions sont différentes entre les camps, majorité et opposition. Les discussions se poursuivent en profondeur, les deux parties cherchent toujours à privilégier l’intérêt supérieur. A noter que le thème de cette commission est : ‘’la reforme des institutions et la consolidation de l’Etat de droit démocratique’’, les panélistes débattent entre autres sur le mandat présidentiel notamment sa limitation, le retour à une élection à deux tours, le code électoral, le fichier électoral, etc. Les travaux qui devraient s’achever le 10 mai prochain, cette date pourrait être prolongée vu l’intensité et l’intérêt des débats. JMNB/FSS