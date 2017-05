Agence Gabonaise de Presse

samedi 6 mai 2017 L’ancien Premier ministre béninois, Lionel Zinsou reçu à la présidence de la République LIBREVILLE, 6 Mai (AGP)-Le président de la République, Ali Bongo Ondimba a reçu, vendredi en audience au palais présidentiel à Libreville, l’ancien Premier ministre de la République du Bénin et co-président de l’association AfricaFrance, M. Lionel Zinsou. Occasion d’un tour d’horizon sur la situation économique de la sous-région, Ali Bongo Ondimba et son hôte ont également échangé leurs points de vue sur les mécanismes à mettre en œuvre pour soutenir l’activité économique des pays membres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), touchés par la chute des prix du baril de pétrole. L’ancien Premier ministre béninois, a par ailleurs salué l’exemplarité du Gabon résolument engagé dans la diversification de son économie. « Le Gabon est tout à fait particulier. On monte en valeur ajoutée. On s’abstrait petit à petit de la dépendance au pétrole. … Le Gabon a entrepris des diversifications très prometteuses dans les domaines du bois et de l’agriculture, parce qu’ils ont des effets d’emploi, de sécurité alimentaire et de réduction des importations alimentaires. », a déclaré M. Zinson à l’issue de l’audience. Candidat malheureux à la dernière élection présidentielle au Bénin, Lionel Zinsou, est un économiste franco-béninois, ayant fait carrière notamment comme banquier d’affaires puis comme PDG du fonds d’investissement Européen PAI Partners. Il a été Premier ministre du Bénin de juin 2015 à avril 2016. Il a rédigé en 2013 avec Hubert Védrine un rapport sur les enjeux économiques en Afrique. Lionel Zinsou se veut « afroptimiste » par opposition à l’afro-pessimisme et s’implique dans la promotion du renouveau de l’économie africaine post-2000. Le 6 février 2015, la France a lancé l’initiative AfricaFrance sous la forme d’une fondation dirigée par Lionel Zinsou et soutenue par le Quai d’Orsay et le MEDEF pour relancer les relations économiques entre la France et l’Afrique. SN/FSS