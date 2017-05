LIBREVILLE, 7 mai (AGP) - Le roi du Maroc, Mohammed VI, a été reçu mardi dernier au palais de l’Elysée, à Paris, où il effectue une visite privée, selon une dépêche de l’Agence marocaine de presse (MAP) parvenue à la rédaction de l’Agence gabonaise de presse (AGP).

A l’Elysée, le souverain chérifien a eu un tête-à-tête d’une vingtaine de minutes avec le président français, en présence des écrivains Leïla Slimani et Tahar Ben Jelloun, de l’islamologue Rachid Benzine, du comédien Jamel Debbouze et du judoka Teddy Riner.

Autour de la table, on a également noté la présence des ministres des Affaires étrangères français et marocain, Jean-Marc Ayrault et Nasser Bourita ; des ministres françaises de la Culture et de l’Environnement, Audrey Azoulay et Ségolène Royal ; du président de l’Institut du monde arabe, Jack Lang, et du président de la Fondation nationale des musées marocains Mehdi Qobi.

Dans leurs échanges, les deux hommes d’Etat ont évoqué des questions liées à la lutte contre le jihadisme et le réchauffement climatique, le Maroc ayant organisé en novembre 2016 la COP22, dans la continuité de l’Accord de Paris conclu un an plus tôt.

De même, les deux hommes d’Etat ont souligné la solidité des relations personnelles d’estime et de respect réciproque, base du renouveau du partenariat France-Maroc dans les domaines de la sécurité, du développement durable, de la culture et de l’éducation. Ils ont exprimé leur confiance dans la vitalité de ce partenariat d’exception, qui transcende les agendas politiques.

Le président français a félicité le souverain chérifien pour le retour du Maroc au sein de l’Union africaine (UA), et a salué les initiatives fortes du Maroc pour le développement du continent.

Le Maroc a mené ces derniers mois une vaste offensive diplomatique en Afrique, marquée par des visites de Mohammed VI dans plusieurs pays du continent et par la signature de nombreux accords et conventions.

François Hollande a également exprimé ses remerciements à Mohammed VI pour la contribution de 1,5 million d’euros apportée par le royaume à un fonds pour la sauvegarde du patrimoine culturel de l’humanité menacé notamment par le terrorisme et les guerres au Proche-Orient.

De son côté, Mohammed VI a exprimé sa gratitude au président français pour son engagement personnel en faveur de l’amitié franco-marocaine et l’a assuré du soutien du Maroc pour le renforcement et l’approfondissement des relations entre les deux pays.

Mohammed VI avait été, le 24 mai 2012, le premier chef d’Etat accueilli à l’Elysée par le président Hollande après son élection. Il pourrait être le dernier avant la fin du mandat de François Hollande à la mi-mai.

