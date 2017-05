mardi 9 mai 2017 Hollande et Mohammed VI visitent ‘’Trésors de l’islam en Afrique, de Tombouctou à Zanzir LIBREVILLE, 8 Mai (AGP) - Le roi du Maroc, Mohammed VI, et le président français, François Hollande, ont visité, samedi dernier à Paris en France, l’exposition ‘’Trésors de l’Islam en Afrique, de Tombouctou à Zanzibar’’ qui se tient à l’Institut du monde arabe (IMA), selon une dépêche de l’Agence marocaine de presse (MAP) parvenue à l’Agence gabonaise de presse (AGP). Mohammed VI et François Hollande, qui étaient accompagnés du président de l’Institut du monde arabe, Jack Lang, ont ainsi effectué une tournée à travers les différentes parties de cette exposition qui propose un parcours en trois étapes : la diffusion de l’Islam, les pratiques de la religion, ‘’les arts de l’islam’’. Cette exposition inédite est consacrée aux liens étroits, passés comme présents, tissés entre le monde arabo-musulman et l’Afrique subsaharienne.

Du Maroc au Sénégal, en passant par l’Ethiopie, le Kenya, le Mali et bien d’autres pays du continent, l’exposition retrace plusieurs siècles d’histoire à travers l’art et l’architecture. La visite de l’exposition s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités du monde de l’art, de la culture et de la politique. AGP