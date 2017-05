Agence Gabonaise de Presse

mardi 9 mai 2017 Le Malawi retire sa reconnaissance de la RASD (ministre des Affaires étrangères) LIBREVILLE, 8 mai (AGP) - Le Malawi a retiré sa reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique (RASD), a affirmé, vendredi dernier à Rabat au Maroc, le ministre des Affaires étrangères du Malawi, Francis Kasaila. ‘’La République du Malawi a décidé de retirer sa reconnaissance de la RASD qu’elle a reconnue le 6 mars 2014, et de maintenir une position neutre vis-à-vis du conflit régional autour du Sahara’’, a souligné M. Kasaila lors d’un point de presse suite à une réunion avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Maroc, M. Nasser Bourita. Le Malawi apporte son soutien aux efforts déployés par les Nations unies, à travers le secrétaire général et le conseil de sécurité, pour parvenir à une solution politique durable et mutuellement acceptable à ce différend, a-t-il ajouté. ‘’Notre pays veut contribuer positivement au processus mené par les Nations unies en maintenant une position neutre sans porter un jugement prématuré sur cette question’’, a-t-il indiqué. Le chef de la diplomatie du Malawi a formulé le vœu que ‘’cette position de neutralité et de soutien au processus onusien envoie un signal fort à toutes les parties concernées en faveur d’une solution à ce conflit régional de longue date’’. Le continent africain a commencé à prendre de la réalité de ce dossier en prenant des décisions diplomatiques conformes à la légalité internationale et à la charte des Nations unies, a estimé le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. La République du Malawi et le 35ème pays africain à retirer sa reconnaissance de la fantomatique ‘’RASD’’, a rappelé M. Nasser Bourita, affirmant que ce processus va se poursuivre pour faire prévaloir la légalité internationale et la vérité au sujet du conflit artificiel autour du Sahara marocain. Cette décision va ouvrir des horizons prometteurs pour la coopération sud-sud en général et pour la coopération maroco-malawienne en particulier, notamment dans les domaines clés tels que l’agriculture, la jeunesse, les sports et le développement social, a ajouté Bourita. AGP