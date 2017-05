Agence Gabonaise de Presse

mardi 9 mai 2017 Ali Bongo Ondimba félicite Emmanuel Macron LIBREVILLE, 9 Mai (AGP)-Le président de la République, Ali Bongo Ondimba a adressé, lundi, un message de félicitation au président nouvellement élu de la République française, Emmanuel Macron. « Le Peuple français vient de vous porter à la Magistrature suprême de votre pays pour présider aux destinées de la France au cours des cinq prochaines années. En cette heureuse circonstance, il m’est particulièrement agréable, au nom du Peuple gabonais, du gouvernement de la République et au mien propre, de vous adresser mes sincères félicitations pour votre élection », dit le message. Le Chef de l’Etat gabonais a également souhaité une réussite au nouveau président français, dans l’exerce des nouvelles fonctions qu’il prendra prochainement. « Il me plait également de formuler à votre endroit, mes vœux ardents de succès dans l’accomplissement de vos nouvelles charges, notamment dans la mise en œuvre de votre programme politique au service du Peuple français ami », a-t-il dit. Aussi, Ali Bongo Ondimba a-t-il réaffirmé la volonté du Gabon d’amplifier son partenariat avec la France. « Je voudrais aussi saisir cette heureuse occasion, pour vous dire toute l’importance que mon pays accorde à la vieille amitié qui unit si heureusement nos deux peuples. A cet égard, je vous exprime mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous à la consolidation de nos divers partenariats ». Et de conclure que « Je salue enfin vos engagements internationaux, notamment en ce qui concerne le défi du changement climatique dans lequel mon pays assume son rôle ». SN/FSS