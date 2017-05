Agence Gabonaise de Presse

mercredi 10 mai 2017 Mise en place d’un syndicat des agents du Conseil économique et social LIBREVILLE, 9 Mai (AGP)- Les personnels du Conseil économique et social (CES) ont procédé, mercredi dernier, à l’élection des membres du bureau du premier syndicat de l’histoire de l’institution, dont le secrétariat général est chapoté par Robespierre Eva. Au terme d’une assemblée générale muée en vote à bulletins secrets qui a vu concourir 2 listes, conduites par Prosper Atome, informaticien et Robespierre Eva, technocrate. La balance a pesé en faveur du deuxième cité. Robespierre Eva l’a emporté avec 26 voix contre 24, soit un écart de 2 voix seulement. Ce sont 50 agents tout corps de métiers présents au sein du Conseil économique et social, qui se sont donc mobilisés pour donner un cachet particulier audit scrutin. Le syndicat des agents du conseil économique et social (Synaces) est structuré ainsi qu’il suit : un secrétaire général, lequel est secondé de 2 adjoints. 2 trésoriers, 2 commissaires au compte, un porte-parole. Pour Robespierre Eva, il est nécessaire d’œuvrer à l’amélioration du statut de l’agent, d’où la mise sur pieds du syndicat, des statuts et règlements de celui-ci, partant l’élection du bureau. Le résultat du travail seul permettra de dire sa satisfaction, a-t-il dit avant d’appeler les membres du bureau au sacerdoce. Le CES est le bureau d’études de l’État Gabonais. À cet effet, il produit le recueil des besoins et des attentes de la population qui sert d’aiguillon au gouvernement, dans la mise en œuvre d’une politique d’investissement et de développement. Pour ces agents, il s’agit d’une avancée majeure pour les personnels de l’institution, qui sont souvent désabusés par la hiérarchie à toutes les fois qu’ils revendiquent leurs droits. SM/FSS