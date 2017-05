Agence Gabonaise de Presse

LIBREVILLE, 10 Mai (AGP)-Le bureau dialogue politique a décidé, mardi à l’issue d’une réunion tenue au stade d’Angondjé au nord de Libreville, de reporter la clôture des travaux au 25 mai 2017, en vue de permettre aux commissaires de la majorité et de l’opposition de s’accorder sur les sujets liés aux processus électoraux et aux réformes des institutions qui bloquent actuellement les discussions.

Dans un entretien accordé à la presse accréditée, les co-rapporteurs de la Majorité, Léon Mébalé et celui de l’opposition, Thierry Dargendieu Kombila sur les questions relatives au report de la date de clôture et les sujets bloquants.

Sur la question du report, le co-rapporteur de la majorité a officiellement annoncé la nouvelle date de clôture tout en relevant le nouveau dispositif organisationnel mis en place, vu que le stade d’Angondjé va accueillir au même moment, la coupe d’Afrique des nations U17.

« Nous sortons d’une réunion du bureau avec des points précis qui ont été examinés notamment les aspects liés aux présumés sujets bloquants le calendrier du dialogue et l’organisation de la CAN U17 ici au stade d’Angondjé par le comité d’organisation de la coupe d’Afrique des nations (COCAN). Je voudrais préciser que la réunion du bureau d’aujourd’hui n’a rien de spécial. Elle fait partie des réunions qui sont prévues dans le calendrier du dialogue politique. La question de la prorogation du calendrier a été examinée. Une chose est de fixer un délai, une autre est de le tenir. Il se trouve qu’au niveau des commissions, les discussions se prolongent. Le dialogue politique n’étant pas un longue fleuve tranquille, il y a des questions sur lesquelles on ne peut pas passer rapidement et d’autres qui nécessitent un peu plus de temps pour qu’on accorde les violons. Pour arriver au consensus, il faut du temps et c’est cela qui a fait en sorte que toutes les questions ne soient pas examinées jusqu’aujourd’hui dans leur intégralité. La prolongation est souhaité par les deux parties pour que le dialogue politique se poursuive jusqu’au 25 mai », a-t-elle dit, ajoutant que la majorité et l’opposition s’attèlent à respecter ce délai.

Sur l’organisation de l’espace compte tenu de la CAN U17, Léontine Mébalé a dit qu’il n’y a pas lieu d’envisager un télescopage en matière d’occupation puisque les affectations de salles sont faites pour chaque évènement.

Réagissant quant à lui sur les sujets à l’origine du report qui bloquent les discussions, le co-rapporteur de l’opposition, Thierry Dargendieu Kombila, a relevé qu’il s’agit notamment des thématiques liées aux processus électoraux et aux réformes institutionnelles.

« Les questions les plus sensibles de ce dialogue politique sont essentiellement celles liées aux processus électoraux et aux réformes institutionnelles. Ce sont des questions fondamentales et on ne peut pas passer là-dessus facilement. Il va falloir au fur et à mesure qu’on avance et que l’on fasse des réajustements. Les questions qui sont liées aux processus électoraux sont axées sur la mise en place des organes qui dirigent les élections et les discussions de fond interviennent à ce niveau-là. Concernant les réformes institutionnelles, nous avons la première institution qui est le président de la République ou la question est de savoir s’il faut poursuivre avec la même configuration ou faire une révision de la constitution. Sur les problèmes des mandats, il est question des discussions sur le quinquennat ou le septennat. A cela s’ajoutent les organes qui accompagnent la démocratisation du pays notamment le conseil national de la communication (CNC), la question de sa réforme est posée de savoir s’il doit rester un organe constitutionnel ou devenir une autorité administrative comme cela est le cas partout ailleurs. Autant de questions quoi se posent et qu’il va falloir à chaque fois trouver des réajustements et le consensus nécessaire pour que nous partions d’ici avec des décisions opératoires », a-t-il dit.

Le co-rapporteur de l’Opposition s’est dit optimiste quant à l’aboutissement heureux et le respect des délais.

« Je suis optimiste puisque je sors d’une réunion où le bureau des assises a réussi justement à débloquer un certain nombre de problèmes qui apparaissent insurmontables et je pense que c’est vers cela où nous il faut aller étant donné que désormais, le bureau qui a pris l’ensemble des mesures de la question et qui vient de prendre toutes ses responsabilités dans la plénitude, va poursuivre l’examen des questions par la suite jusqu’à ce qu’il y ait une vue large sur tous les problèmes qui ont empêché jusqu’à présent aux différentes commissions d’avancer sérieusement », a-t-il conclu.

