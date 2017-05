Agence Gabonaise de Presse

vendredi 12 mai 2017 Dialogue politique : Réaménagement du calendrier de travail LIBREVILLE, 11 Mai (AGP)-Après le report de la clôture du dialogue politique, le calendrier de travail des commissaires a été réaménagé jusqu’au 25 mai prochain, nouvelle date fixée par le bureau du dialogue pour la fin des travaux. Ce nouveau calendrier réaménagé prévoit tout d’abord la poursuite des travaux en commissions du jeudi 11 au samedi 13 mai 2017. Ils seront suivis le lundi 15 mai par la réunion du bureau et la plénière des comptes rendus des travaux en commissions. Ensuite, les travaux en commissions se poursuivront du mardi 16 au mercredi 17 mai, avant une nouvelle réunion du bureau et la plénière de clôture des travaux en commissions ainsi que la lecture et l’adoption des rapports en commissions. Enfin, la période du vendredi 19 au mardi 23 mai sera consacrée à la rédaction des actes du dialogue, et le mercredi 24 mai à la réunion du bureau et la plénière d’adoption des actes du dialogue. Puis, le 25 mai suivra la cérémonie de clôture qui sera marquée par la remise des actes du dialogue au président de la République. SN/FSS