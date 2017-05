Agence Gabonaise de Presse

Transform Africa 2017 : Le Gabon réaffirme son engagement pour faire de l’Afrique un marché numérique unique

LIBREVILLE, 12 Mai (AGP)-Prenant la parole au nom du président de la République Ali Bongo Ondimba, le Premier ministre, Emmanuel Issoze Ngondet a exprimé, jeudi, l’engagement du Gabon dans l’ambition commune de faire de l’Afrique un marché unique, dans le cadre du sommet Transform Africa 2017, tenu à Kigali (Rwanda)du 10au 12 mai à l’initiative du Président du Rwanda, Paul Kagamé.

« Comme vous le savez, le président de la République gabonaise s’est toujours inscrit dans cette ambition commune de faire de l’Afrique un marché numérique unique. L’engagement du Gabon dans l’alliance Smart Africa et la mise en œuvre du plan sectoriel ‘Gabon numérique’ en témoignent », a-t-il déclaré.

Avant d’échanger avec les hauts représentants des organisations internationales et les experts, le Premier ministre a détaillé les étapes majeures de l’action publique au service du numérique, du développement des infrastructures (SAT 3, ACE et dorsale) à la baisse des coûts de licences et des tarifs grand public, des politiques de formation à l’harmonisation du cadre législatif et réglementaire CEMAC, en passant par la mise en place de l’ANINF et de la SPIN, la stratégie de dématérialisation au sein des administrations et l’expansion de l’écosystème favorables aux applications.

Appelé à la tribune pour le propos introductif d’un grand débat placé sous le thème « Du local au global : libérer le potentiel de l’innovation en Afrique », le chef du gouvernement a exprimé « toute sa gratitude pour l’accueil si chaleureux réservé à délégation gabonaise » et rappelé que l’Afrique avait besoin de « la mutualisation des produits de toutes ses intelligences pour entrer dans le 3ème millénaire avec assurance et sérénité ».

Aux côtés de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement, Emmanuel Issoze Ngondet a ensuite participé à une session spéciale réservée aux leaders continentaux, autour des défis de l’accélération de la transformation numérique.

Ainsi, pour les autorités gabonaises, il faut considérer les TIC comme partie intégrante de l’économie et travailler au doublement (actuellement 5% du PIB) de leur apport à la richesse nationale. Un bond qui passe par la création d’un marché attractif, la levée des barrières de la parafiscalité, les mécanismes d’accompagnement et les partenariats dynamiques entre l’Etat et les collectivités.

Transform Africa est le forum africain annuel phare qui regroupe les leaders mondiaux et régionaux des gouvernements, des entreprises et des organisations internationales pour collaborer à de nouvelles façons de concevoir, d’accélérer et de soutenir la révolution numérique africaine en cours. L’objectif du sommet Transform Africa est de permettre aux États membres de devenir des économies intelligentes plus concurrentielles, agiles, ouvertes et innovantes avec des climats d’affaires les plus favorables qui attirent les investissements tout en intégrant et transformant le continent en une économie de la connaissance, stimulant la compétitivité mondiale et la création d’emplois.

SN/FSS