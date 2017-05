Agence Gabonaise de Presse

lundi 15 mai 2017 Le BNETD présenté au Conseil municipal d’Oyem OYEM, 12 Mai (AGP)- Le chef d’agence du Gabon du Bureau national d’Etude Technique et de Développement (BNETD), Okoin Mamba a présenté officiellement, vendredi dernier, la structure au maire de la commune d’Oyem, la capitale provinciale du Woleu-Ntem (Nord). Pour le directeur de l’agence dont le siège est à Libreville, Okoin Mambo, le BNETD est une agence qui travaille dans les domaines tels que les infrastructures de transports, construction et équipement, gestion urbaine et développement local, l’industrie, l’énergie, l’information géographique, l’économie et l’ingénierie financière, l’agriculture et développement rural, l’environnement, l’assainissement, l’ hydraulique, et l’économie numérique. Le bureau national d’étude technique et de développement (BNETD) contribue à réaliser le développement dans les pays où il est implanté, mais aussi, est spécialisé dans la planification de développement, l’amélioration de l’efficacité des études et contrôle des travaux ainsi que la nationalisation des investissements. Poursuivant sa présentation en présence du bureau du conseil dirigé par Vincent Essono Mengue l’orateur a déclaré que depuis 2004, le BNETD est le maillon d’une chaine d’expertise africaine qui bâtit, pense et réalise pour le développement de l’Afrique. En effet, le bureau internationalise ses activités et de ce fait, crée une plate-forme de collaboration et d’expertise au niveau des grands travaux dans chacun des pays où il s’implante : Benin, République du Congo, Gabon et la Guinée- Equatoriale, dans la construction des routes, des ponts, des bâtiments, des centrales thermiques, des aménagements agricoles, des barrages, ainsi que des études stratégiques dans les domaines de l’ingénierie, de l’économie, de la cartographie de l’information s’y réalisent sous l’impulsion du BNETD. Clôturant sa présentation, Okoin Mambo a déclaré qu’en sa qualité de bureau du conseil du gouvernement et maitre d’œuvre des grands projets, le BNETD, selon son plan stratégique 2012-2015, a adapté son organisation interne afin de tenir compte de cette donne notamment par la maîtrise du développement optimal de ses équipes sur divers projets.

Crée en 1978 en Côte-d’Ivoire, sous la dénomination de direction et contrôle des grands travaux, le bureau national d’étude technique et de développent est implanté à Libreville au Gabon depuis 2009, a réalisé les travaux dans la commune de Libreville, Owendo, Mekambo, et Mayumba. AEE