Agence Gabonaise de Presse

lundi 15 mai 2017 Coup d’envoi de la CAN U-17 : le Gabon battu par la Guinée (1-5) LIBREVILLE, 14 Mai (AGP)-Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a donné, dimanche à Port Gentil, le coup d’envoi de la 12ème édition de la CAN U-17 qui se déroule au Gabon du 14 au 28 mai 2017. En match d’ouverture au stade Michel Essonghe dans la capitale de l’Ogooué-maritime, la sélection gabonaise, les Panthéraux, s’est inclinée 5-1 face au Sily national de la Guinée-Conakry. « Le sport, comme élément fédérateur, nous enseigne que l’union fait la force. C’est pourquoi nous devons tous nous mobiliser derrière nos Panthéraux et aussi les autres équipes participantes, pour faire de cette compétition une grande célébration du football africain. J’incite tous mes compatriotes à venir encourager les équipes aux stades pour illustrer une fois de plus l’hospitalité gabonaise », a déclaré le chef de l’Etat. Environ 11 200 supporters ont fait le déplacement au stade. Parmi les personnalités présentes figuraient notamment le ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Mme Nicole Assélé, le nouveau président de la Confédération africaine de football (CAF), M. Ahmad Ahmad, et le Haut-commissaire à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations de football, M. Chistian Kérangall. Huit nations africaines réparties dans deux groupes s’affronteront pendant quatorze jours pour le titre suprême dans les villes de Libreville et de Port-Gentil. Le groupe A (Port-Gentil) se compose du Gabon, du Cameroun, de la Guinée-Conakry et du Ghana. Quant au groupe B (Libreville), celui-ci compte le Mali, l’Angola, la Tanzanie et le Niger. Les demi-finalistes seront qualifiés pour représenter l’Afrique lors de la coupe du monde U-17 de la Fédération internationale de football association (FIFA) prévue du 6 au 28 octobre 2017 en Inde. Entrainée par le coach gabonais, Pierre Mfoumbi, l’équipe des Panthéraux en est à sa 3ème participation à la CAN U-17, après celles de 2007 et 2013. Leurs prochains matchs se dérouleront à Port-Gentil le 17 mai contre le Ghana et le 20 mai contre le Cameroun. SN/FSS