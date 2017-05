Agence Gabonaise de Presse

lundi 15 mai 2017 Démarrage du processus de construction d’un CES à Sam LIBREVILLE, 15 Mai (AGP) – Une délégation du ministère de l’Education nationale et de l’Education Civique, conduite par le directeur général adjoint du Patrimoine et Equipements, Jean Pierre Manfoumbi, a effectué une visite de terrain, vendredi dernier dans le district de Sam, département de l’Okano (nord) en vue d’identifier le site devant abriter le futur collège d’enseignement secondaire (CES) de cette localité. Dans le cadre du plan d’urgence de la mission éducation nationale et enseignement technique, pour le compte de l’exercice budgétaire 2017 et en vue de la préparation de la rentrée des classes 2017-2018, une délégation du ministère de l’Education nationale et l’Education civique vient d’effectuer une mission dans le district de Sam, pour aller présenter à l’entrepreneur le site devant abriter le futur collège d’enseignement secondaire de cette localité. La délégation, composée du directeur général adjoint du Patrimoine et Equipements, Jean Pierre Manfoumbi, du chargé d’Etudes du ministre, Hubert Ella Minko et l’entrepreneur, Jaber Hussen, a été reçue par le directeur de Cabinet, Jean Hilaire Angoué Mba, représentant madame le ministre, Françoise Assengone Obame, empêchée. A cet effet, une réunion a été tenue à la sous-préfecture, présidée par le directeur de cabinet, et qui avait pour objectif de sensibiliser et présenter aux autorités locales ainsi qu’à la notabilité impactées l’intérêt et la portée de ce grand projet. Au sortir de ladite réunion, deux sites ont été présentés à la délégation, notamment celui situé après la nouvelle sous-préfecture, en allant vers Melen-Nkamayop et l’autre derrière l’école catholique de Sam. Après la visite des deux sites, celui situé derrière l’école catholique de Sam a été retenu car, selon le chef de la délégation et l’entrepreneur, il répond favorablement aux critères et aux normes établis par les autorités compétentes pour la construction d’un établissement secondaire. Les populations du district de Sam attendent maintenant le début effectif des travaux de construction du futur collège d’enseignement secondaire, tant souhaité et demandé par ces dernières vu que leurs progénitures parcourent des dizaines de kilomètres pour ceux qui sont admis classe de 6e. JMNB/FSS