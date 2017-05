Agence Gabonaise de Presse

lundi 15 mai 2017 Mise en place d’un bureau de lutte contre le VIH/Sida par les élus locaux du Woleu-Ntem OYEM, 14 Mai (AGP)- Les présidents des conseils municipaux et départementaux du Woleu-Ntem (Nord) mettront en place, dès ce mardi à Oyem, dans le chef- lieu de la province, un bureau composé des élus locaux pour sensibiliser non seulement les jeunes dans les établissements primaires et secondaires, mais aussi, interpeler le personnel administratif et privé affecté dans le septentrion au port du préservatif, a-t-on appris. Pour l’édile de la commune d’Oyem, Vincent Essono Mengue, par ailleurs initiateur du projet, le taux de prévalence du VIH/sida dans la province est estimé à 7.2. A cet effet, les présidents des conseils municipaux et départementaux, conscients de cette réalité, ont décidé d’aller en guerre contre cette pandémie. ‘’Nous avons décidé d’organiser des campagnes des sensibilisations à tous les niveaux, non seulement au niveau local, mais aussi, à la plus haute autorité du pays à ne plus affecté certains fonctionnaires déclaré séropositifs qui partage cette maladie auprès des petites filles économiquement qui n’arrivent pas à exiger le préservatif lors des rapports sexuels’’, a-t-il martelé AEE