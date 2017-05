Agence Gabonaise de Presse

mardi 16 mai 2017 Le budget primitif pour l’année 2017 du Conseil municipal de Libreville en examen LIBREVILLE, 16 Mai (AGP)-En session ordinaire, le Conseil municipal de la commune de Libreville s’est ouvert, lundi, en vue d’examiner, avant adoption, le budget primitif au titre de l’année 2017. Selon la note de présentation parvenue à l’AGP, le projet de budget primitif de la commune de Libreville est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de vingt-six milliards quatre-vingt-neuf millions quatre mille cinquante-six (26.096.004.056 FCfa) francs CFA, contre vingt-six milliards sept cent quatre-vingt-cinq millions cinq cent vingt-sept (26.785.525.687 francs CFA) francs CFA en 2016, soit une diminution de six cent quatre-vingt-seize millions cinq cent-vingt-un mille six cent trente un (696.521.631.FCFA) francs CFA. Ouvrant les travaux en sa qualité de présidente du conseil municipal, la mairesse de la commune de Libreville, Rose Christiane Ossouka Raponda, a souhaité que les travaux se déroulement dans un climat de « convivialité ». Outre l’examen du budget primitif 2017, les 149 conseillers présents sur les 151 que compte de la municipalité de Libreville, vont également revenir sur le bilan des exercices 2015 et 2016. La tenue du conseil municipal est conforme à la loi relative à la décentralisation. Contrairement aux exercices précédents, sa convocation a été marquée par la tenue d’un débat d’orientation budgétaire à la demande des ministres de l’Intérieur, Lambert Noël Matha et du Budget, Mathias Otounga Ossibadjouo. Ce, en application des dispositions du décret portant règlement général de la comptabilité publique.

Les travaux s’achèvent ce mardi 16 mai 2017,dans l’après midi. SN/FSS