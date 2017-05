Agence Gabonaise de Presse

mercredi 17 mai 2017 Les élus locaux du Woleu-Ntem en guerre contre le VIH /Sida OYEM, 16 Mai (AGP)- Les élus locaux du Woleu-Ntem (Nord) ont procédé, mardi à Oyem, la capitale provinciale, à la mise en place d’une association dénommée ‘’Association des conseils locaux (ACL)’’, pour lutter contre le VIH/Sida dans le septentrion. Cette cérémonie a vu la présence du secrétaire général de la préfecture du Woleu, Cyprien Meboune Esso, représentant le gouverneur de province, Jean Gustave Meviane M’Obiang empêché. Dirigée par l’édile de la commune d’Oyem, Vincent Essono Mengue pour un mandant d’un an, l’association de lutte contre la pandémie du Sida compte organiser des campagnes de sensibilisations et de prévention dans l’ensemble de la province. Pour le président de l’ACL, Vincent Essono Mengue, les élus locaux de la province ont décidé d’unir leurs efforts pour riposter dans la lutte difficile contre la pandémie du sida, par la création d’une association car, l’on sait que le Woleu-Ntem est la province la plus infectée avec un taux de prévalence de 7.2. Pour le fonctionnement de cette structure, les conseils locaux verseront une cotisation annuelle de 1/1000 de leur budget primitif. ‘’Il faut que vous sachiez qu’en 2012, la province comptait 698 cas détecté, mais aujourd’hui nous réalisons 1813 cas de VIH, selon la direction régionale de santé nord, (DRSN). Et comme les élus locaux ne pouvaient pas rester sans réagir, nous avons décidé de former une association qui va désormais organiser des campagnes de sensibilisations et de préventions dans toutes les villes et villages’,’’ a-t-il précisé. AEE/FSS