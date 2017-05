Agence Gabonaise de Presse

mercredi 17 mai 2017 Le budget primitif de la mairie de Libreville adopté à plus de 26 milliards de F CFA pour l’année 2017 LIBREVILLE, 17 Mai (AGP)-La session ordinaire du conseil municipal de la commune de Libreville s’est achevée mardi par l’adoption du budget primitif arrêté en recettes et en dépenses à 26.096.004.056 FCFA au titre de l’année 2017 contre vingt-six milliards sept cent quatre-vingt-cinq millions cinq cent vingt-sept (26.785.525.687 francs CFA) francs CFA en 2016. Le budget a reçu l’approbation de 103 conseillers municipaux contre 49 sur les 151 élus locaux que compte la commune de Libreville. Il prévoit les réalisations de plusieurs actions dont des réalisations des études et enquêtes économiques, en vue de finaliser le recensement des opérateurs économiques débuté en 2015 et de nouvelles études prescrites par le bureau du conseil municipal. Ont également été prises en compte, certaines dépenses prioritaires liées aux actions sociales en faveur des populations, notamment l’achat des médicaments et des vaccins dans le but de l’approvisionnement des unités sanitaires municipales réhabilitées et les produits phytosanitaires pour la lutte antirabique à Libreville ainsi que les différentes campagnes de sensibilisation sur l’insalubrité et les constructions anarchiques. Le budget adopté prévoit également une dotation budgétaire pour l’accélération du processus d’adressage de la ville de Libreville, le versement des parts patronales et les salaires après des organismes de sécurité sociale et les régularisations de cotisations dues aux agents déjà admis à la retraite, la retraite d’une cinquantaine d’agents atteints par la limite d’âge, la médecine de travail, la réévaluation des salaires, l’entretien des cimetières de Mindoubé et Lalala, le prix de l’arrondissement le plus propre. A cela s’ajoutent, d’autres conventions avec les prestataires qui œuvrent dans l’embellissement et la propreté de la ville de Libreville, les dépenses liées à l’entretien du patrimoine mobilier et les primes d’assurance des véhicules administratifs et des engins lourds, les subventions aux associations et communes et à l’association des maires du Gabon, et aux ONG. Y compris des actions sociales en faveur des personnes économiquement faibles en l’occurrence, l’aide aux personnes du troisième âge en situation de précarité, le soutien à la scolarisation des enfants issus des milieux défavorisés, la bourse d’Excellence en récompense aux cents meilleurs élèves de la commune de Libreville des écoles publiques et conventionnelles, et le soutien des agents communautaires infectés par le VIH/SIDA, dans le cadre de la sensibilisation des personnes malades. Outre la subvention des équipements, le budget prend également en compte, l’assistance aux écoles publiques puis, la régularisation de la dette aux fournisseurs. Clôturant les travaux, la mairesse de la commune de Libreville, Rose Christiane Ossouka a justifié la baisse du budget 2017, par le contexte économique actuel du pays qui impose de la prudence. Tout en exprimant sa gratitude au bureau du conseil municipal pour les efforts fournis par les uns et les autres dans l’aboutissement « heureux » des travaux, elle a salué l’esprit « constructif » qui a prévalu pendant les travaux. La tenue du conseil municipal est conforme à la loi relative à la décentralisation. Contrairement aux exercices précédents, sa convocation a été marquée par la tenue d’un débat d’orientation budgétaire à la demande des ministres de l’Intérieur, Lambert Noël Matha et du Budget, Mathias Otounga Ossibadjouo. Ce, en application des dispositions du décret portant règlement général de la comptabilité publique. SN/FSS