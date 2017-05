Agence Gabonaise de Presse

mercredi 17 mai 2017 Dialogue politique : La majorité et l’opposition affinent leurs positions face aux points de divergence LIBREVILLE, 17 Mai (AGP)-Les représentants de la majorité et ceux de l’opposition se sont réunis, mardi, au sein de leurs délégations respectives pour traiter les points de divergence dans les différentes commissions. Selon les informations relevant du département communication du dialogue politique, « ces réunions qui se sont tenues durant tout l’après-midi, visaient à affiner les positions de chaque camp, avant le retour des commissaires dans leurs groupes de travail dont les activités reprennent ce mercredi ». A noter que le 25 mai prochain a été fixé comme date butoir de la fin des travaux de la phase politique et du processus du dialogue. Le 10 mai dernier, le bureau du dialogue politique avait décidé, à l’issue d’une réunion tenue au stade d’Angondjé au nord de Libreville, de reporter la clôture des travaux, en vue de permettre aux commissaires de la majorité et de l’opposition de s’accorder sur les sujets liés aux processus électoraux et aux réformes des institutions qui bloquaient les discussions. SN/FSS