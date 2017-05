Agence Gabonaise de Presse

vendredi 19 mai 2017 La vice-présidente du de la commission de la CEMAC devise avec Ali Bongo Ondimba LIBREVILLE, 19 Mai (AGP)-Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu en audience, jeudi, la vice-présidente de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), Mme Fatima Acyl. « Au cours de cet entretien, la vice-présidente de la Commission de la CEMAC a échangé avec le chef de l’Etat sur un certain nombre de points notamment la zone de libre-échange continentale, la libre circulation des personnes et des biens ainsi que l’intégration économique et sous régionale », a indiqué un communiqué de la direction de la communication présidentielle. En sa qualité de président en exercice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), Ali Bongo Ondimba a donné des directives claires et des orientations sur la nécessité pour les Etats africains de diversifier leurs économies. Une diversification qui doit passer, comme c’est le cas dans notre pays, par la transformation locale des matières premières. Cette question est, par ailleurs, plus que jamais d’actualité compte tenu de la crise économique qui touche les pays de la sous-région, et qui est en partie due à la chute du prix du baril de pétrole. En poste depuis le mois de mars dernier, Mme Fatima Acyl, seconde le professeur Daniel Ona Ondo qui a été porté à la tête de la Commission de la CEMAC, le 17 février dernier, de cette institution. SN/FSS