Agence Gabonaise de Presse

vendredi 19 mai 2017 Dialogue politique : Plénière jumelée des deux premières commissions ce vendredi LIBREVILLE, 19 Mai (AGP)-La commission 1 qui traite de la reforme des institutions et consolidation de l’Etat de droit démocratique et la commission axée sur les reformes électorales tiennent une plénière jumelée, ce vendredi à 16 h 00 au stade de l’amitié sino-gabonaise d’Angondjé. Les participants des deux délégations, majorité et opposition, membres des dites commissions sont priées d’y prendre part. Cette rencontre fait suite à des réunions depuis mardi dernier, des représentants de la majorité et de l’opposition au sein de leurs délégations respectives pour traiter les points de divergence dans les différentes commissions. Jeudi par exemple, les représentants de la majorité et de l’opposition de la première commission se sont réunis au sein de leurs délégations respectives pour traiter de leur principal point de divergence et affiner leurs positions, en préparations à la relance des travaux en plénière prévues à partir d’aujourd’hui. Selon des informations recueillies, la question du statut du Conseil national de la démocratie (CND) diviserait les deux camps. Pour l’opposition, le CND devrait constituer un organe constitutionnel. Les commissaires doivent impérativement aboutir à un consensus avant le 25 mai prochain qui marque la fin du dialogue politique. En cas de blocage, la commission pourrait saisir le bureau du dialogue. Après examen de la saisine, celui-ci a la possibilité de solliciter les facilitateurs, comme le prévoit la procédure adoptée par le comité préparatoire du dialogue politique. SN/FSS