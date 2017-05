Agence Gabonaise de Presse

dimanche 21 mai 2017 Ali Bongo Ondimba au Sommet Arabo- américain LIBREVILLE, 20 Mai (AGP)-Le Président de la République, Ali Bongo Ondimba est attendu dans la capitale saoudienne pour prendre part à un sommet islamique arabo-américain, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, et ce à l’occasion du premier déplacement international du président des Etats-Unis d’Amérique, Donald Trump. Deux ans après sa première visite officielle dans le Royaume d’Arabie saoudite, le Chef de l’Etat fera entendre la voix du Gabon, ce dimanche, dans le cadre d’un événement diplomatique de niveau mondial qui vise, selon les termes de la lettre d’invitation du ‘Gardien des deux Saintes Mosquées’, « à la création d’un nouveau partenariat pour lutter contre l’extrémisme et le terrorisme, favoriser la promulgation des valeurs communes de la tolérance et promouvoir la sécurité, la stabilité et la coopération pour un présent et un avenir meilleurs pour nos peuples ». Présidant en exercice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), dont plusieurs pays sont impactés par les troubles sécuritaires de la bande sahélo-sahélienne, Ali Bongo Ondimba avait appelé au « renforcement de la coopération internationale dans le domaine du renseignement » lors du Sommet sur la sécurité nucléaire organisé à Washington en avril 2016. Avec ses alliés des organisations islamiques réunis autour du nouveau président américain, S.M. Salman ben Abdelaziz Al Saoud – qui vient d’annoncer la création d’une société nationale des industries militaires – entend faire front commun face à « l’idéologie extrémiste violente » pour améliorer la vie des populations et renforcer les économies collectives. « Je suis confiant que votre participation aura un grand impact dans la réussite de ce sommet », a indiqué le souverain dans son message au président de la République. Membre de l’Organisation de la coopération islamique depuis 1974, le Gabon entretient avec le royaume wahhabite des relations placées sous le sceau de l’amitié, partageant l’ambition de générer une croissance inclusive par la diversification économique et le bien-être social. SN/FSS