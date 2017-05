Agence Gabonaise de Presse

dimanche 21 mai 2017 Ali Bongo Ondimba favorable à la naturalisation des afro-descendants LIBREVILLE, 20 Mai (AGP)-Le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, a annoncé qu’il faciliterait l’accès à la nationalité aux afro descendants au cours d’une audience accordée à une délégation des participants à la Semaine de la Décennie des personnes d’ascendance africaine. A cette occasion, le Chef de l’Etat a annoncé qu’il faciliterait l’accès à la nationalité aux afro-descendants. Ainsi, dans la perspective de la révision prochaine du Code de la nationalité, il a pris l’engagement de faire introduire dans le nouveau Code une disposition spécifique permettant de faciliter l’accès à la nationalité gabonaise des afro-descendants qui en exprimeront le souhait, précédant ainsi l’une des résolutions majeures de la Déclaration de Libreville. Le Gabon devient ainsi le premier pays africain à reconnaître une sorte de ‘droit

au retour’ en faveur des descendants des déportés africains dans les Amériques et les Caraïbes. Lors de cette audience, le Dr. Sheila S. Walker (Etats-Unis), professeur d’anthropologie culturelle, a exprimé au Chef de l’Etat la reconnaissance des participants pour l’organisation de ces assises, tout en louant la vision prospective du Président Ali Bongo Ondimba. Du 17 au 19 mai, le Gouvernement gabonais et l’ONU ont organisé un événement académique et festif sur cette cause mondiale proclamée par la résolution 68/237 de l’Assemblée générale des Nations Unies. Lors de la cérémonie d’ouverture, le Premier ministre, Emmanuel Issoze Ngondet avait indiqué que le Gabon entendait « accomplir sa part du devoir de mémoire et de solidarité en faveur de toutes les victimes du déni d’humanité ». SN/FSS