Agence Gabonaise de Presse

dimanche 21 mai 2017 Dialogue politique : Les commissions 1 et 2 en plénière LIBREVILLE, 20 Mai (AGP)-La commission 1 qui traite de la reforme des institutions et consolidation de l’Etat de droit démocratique et la commission axée sur les reformes électorales ont tenu, vendredi, une plénière conjointe pour traiter des points de divergence dans le cadre de leurs travaux. Ces séances font suite aux réunions des délégations de l’opposition et de la majorité tenues jeudi dernier. Celles-ci avaient permis aux deux camps d’affiner leurs positions sur lesdits points. Les commissions suscitées reprendront leurs travaux ce samedi 20 mai 2017. Par ailleurs, les co-présidents des commissions 3 et 4 soumettront leur rapport au Bureau du dialogue. À titre de rappel, la fin de la phase politique et du Dialogue est fixé au 25 mai prochain. SN/FSS