Agence Gabonaise de Presse

dimanche 21 mai 2017 Dieudonné Minlama Mintogo crée son parti politique LIBREVILLE, 20 Mai (AGP)- L’ancien candidat à l’élection présidentielle de 2016 au Gabon, Dieudonné Minlama Mintogo a annoncé, samedi à la chambre de commerce de Libreville, la création de son parti politique dénommé « Ensemble pour la République », en présence de quelques représentants des partis politiques, des membres de la société civile et la presse nationale et international. ’’C’est parce-que j’aime le Gabon, c’est parce que j’ai pris la résolution de consacrer le restant de mes jours a la recherche du mieux être pour mes compatriotes et au développement de notre pays’’ , a souligné le président Mintogo. ’’ J’ai pris la décision de participer aux nouveaux défis qui nous attendent, en prenant la résolution de continuer le combat pour me conforter à la réalité et aller plus loin dans cet engagement. J’ai donc décidé avec plusieurs compatriotes de créer un parti politique ’’ Ensemble pour la République’’, a poursuivi le natif de Bitam avant de préciser que le congrès de son parti politique se tiendra dans un mois. SN/FSS