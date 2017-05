Agence Gabonaise de Presse

dimanche 21 mai 2017 Arrivée du président Ali Bongo Ondimba à Riyad LIBREVILLE, 21 Mai (AGP)-Le Président de la République, Ali Bongo Ondimba est arrivé dans la capitale saoudienne pour prendre part au Sommet islamique arabo-américain, à l’invitation du Roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Selon une dépêche de l’agence officielle saoudienne parvenue à l’AGP via la DCP, le président de la République gabonaise est arrivé à Riyad pour assister au Sommet arabo-islamo-américain. A son arrivée à l’aéroport de la base aérienne Roi Salman, Ali Bongo a été accueilli par le prince Mohammed ben Abdulrahman ben Abdulaziz, vice gouverneur de la région de Riyad, le maire de la ville de Riyad Ibrahim Al-Sultan, le commandant de la Base aérienne Roi Salman le général Mohammed ben Ali Al-Awaji, et un représentant du Protocole royal. Sitôt après son arrivée, il a échangé avec SAR le Prince Mohammed ben Abdulrahman ben Abdulaziz, vice-gouverneur de la région de Riyad. Deux ans après sa première visite officielle dans le Royaume d’Arabie saoudite, le Chef de l’Etat fera entendre la voix du Gabon, ce dimanche, dans le cadre d’une rencontre internationale de haut niveau qui vise, selon les termes de la lettre d’invitation du ‘Gardien des deux Saintes Mosquées’, « à la création d’un nouveau partenariat pour lutter contre l’extrémisme et le terrorisme, favoriser la promulgation des valeurs communes de la tolérance et promouvoir la sécurité, la stabilité et la coopération pour un présent et un avenir meilleurs pour nos peuples ». SN/FSS